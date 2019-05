Bolsonaro recebe “benção” de igreja com mais de 10 mil jovens no AM

Mais de 10 mil jovens presentes no Auditório Canaã, manifestaram apoio ao Presidente da República Jair Bolsonaro. | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a Conferência Somos Jovens, da Assembleia de Deus no Amazonas - IEADAM, realizada no Centro de Convenções Canãa, na Zona Sul de Manaus, o Pastor Jonatas Câmara, Presidente da igreja, com a presença de mais de 10 mil jovens presentes no Auditório Canaã, pediu apoio e orações pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Durante o momento religioso, o Pastor Jônatas, apelando para o civismo, convocou a juventude para cantar o hino nacional brasileiro.



A igreja é reduto do Deputado Federal Silas Câmara, reeleito por seis mandatos no Amazonas. Ele também é líder da Frente Parlamentar Evangélica e Presidente da Comissão de Minas e Energia

Ao comentar o ato do irmão Jônatas com a juventude, o deputado Silas Câmara falou em "autoridades instituídas por Deus". "Lindo e confortante saber que existe um povo dando suporte espiritual às autoridades instituídas por Deus e pelo povo para esse tempo", comentou.



