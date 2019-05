Caravana Lula Livre traz Fernando Haddad a Manaus na quinta

Vice-presidente Nacional do PT vem ao Norte do país em prol do 'Lula Livre. | Foto: Divulgação

Manaus - A Caravana Lula Livre com Fernando Haddad, em sua terceira edição, está percorrendo o Norte do Brasil, passando pelos estados do Amazonas e do Pará, e chega a Manaus, na quinta-feira (23). Na capital amazonense, os petistas cumprirão uma série de agendas, dentre as quais, discussão sobre a Zona Franca de Manaus, diálogo sobre a Amazônia, encontro com movimentos sociais e ato contra a reforma da previdência e defesa da universidade federal.

O vice-presidente Nacional do PT e coordenador da caravana, Marcio Macedo, reforçou os três eixos centrais discutidos pela mobilização: “A Caravana continua a lutar pela liberdade do ex-presidente Lula, preso injustamente, e para provar sua inocência; contra a reforma da Previdência e em defesa da educação e das universidades públicas, combatendo os cortes de recursos feitos pelo governo de Jair Bolsonaro”.

Macedo ressaltou a importância de debater com a população outras questões que envolvem os estados do Norte do país, como a economia da região: “Nós vamos fazer uma visita a Moto Honda na zona Franca de Manaus. Lá vamos ter um diálogo sobre o papel da zona Franca na economia, os incentivos e investimentos que o governo Lula fez, gerando empregos e o desenvolvimento do mercado interno.”

Meio Ambiente

De acordo com a assessoria, a Caravana também vai dialogar com o povo sobre a questão ambiental. “No trajeto que faremos de barco no encontro das águas do Rio Negro e Rio Solimões teremos intelectuais, professores, ambientalistas que farão um diálogo sobre a Amazônia, sobre a tentativa do Bolsonaro de incentivar o agronegócio em detrimento da preservação ambiental e conversar sobre os riscos que corre a biodiversidade brasileira com essas políticas. Nosso patrimônio brasileiro precisa ser preservado com politicas públicas eficientes e que hoje está claramente em risco”, afirmou o vice-presidente do PT.

Educação

Sobre educação, Macedo reafirmou que a agenda inclui debates em universidades para lembrar o legado deixado pelo governo do PT na educação durante o governo Lula e com Haddad como ministro e para combater os cortes do governo Bolsonaro.

“Com o Lula na presidência foi o maior investimento da história do Brasil em educação. Foi o maior projeto de expansão universitária, maior número de construção de campis universitários e institutos federais e o fortalecimento de pesquisas e extensão com programas como o Ciências sem Fronteiras e o Prouni.”

Confira a agenda da caravana no Amazonas:

Quinta-feira – 23/05 – Amazonas

07h: Visita a Moto Honda, diálogo sobre o papel da zona Franca de Manaus na economia

8:30h: Saída do Porto do Ceasa de barco para o encontro das águas com professores, intelectuais, representantes indigenistas e ambientalistas. Diálogo sobre a Amazônia.

11h: Porto São Raimundo: Coletiva com a imprensa.

14h: Encontro com os movimentos sociais no sindicato dos metalúrgicos contra a reforma da Previdência.

16h: Ato em defesa da educação na Universidade Federal do Amazonas – UFAM.

Sexta-feira – 24/05 – Pará

8h: Ato em defesa da educação superior na Amazônia, na Ufopa – Universidade do oeste do Pará na cidade de Santarém.

16:30h: Ato em defesa da educação na Universidade Federal do Pará – UFPA na cidade de Belém.

Sábado – 25/05 – Pará

10h: Ato de encerramento da caravana em defesa da educação e contra a reforma da Previdência na cidade de Concórdia.

