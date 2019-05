Amazonino Mendes recebe alta e deve retornar a Manaus nesta semana

O ex-secretário de Estado de Comunicação negou que a internação de Amazonino tenha sido feita por complicações renais | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus Amazonino Mendes (PDT), de 79 anos, recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na última segunda-feira (13) e deve retornar para Manaus ainda nesta semana.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (20), pelo jornalista Paulo Castro, amigo de longa data de Amazonino e ex-secretário de Estado de Comunicação. Ele estava no hospital desde o último dia 7.

Paulo Castro disse ao Portal Em Tempo que o político teve boa recuperação e o quadro de saúde dele está estabilizado.

“Ele ainda precisa tomar um medicamento no hospital. Por isso não há uma data certa para viajar. Mas nessa semana ele chega em Manaus”, afirmou.

O ex-secretário de Estado de Comunicação negou que a internação de Amazonino tenha sido feita por complicações renais. Ele disse que o político foi apenas realizar exames de rotina e o prazo de estadia no hospital foi prolongando por conta da idade elevada do ex-governador.

Em abril, Amazonino Mendes informou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que não iria comparecer a audiência sobre processo movido pelo atual governador Wilson Lima (PSC) por calúnia e difamação, pois passaria 30 dias em São Paulo para realizar tratamento de saúde.

