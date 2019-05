Avante, aqui vou eu! Davi Almeida se despede do PSB

David pega o beco do PSB

Em transmissão ao vivo pelo Facebook na última sexta-feira (17), o ex-governador interino e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) se despediu do partido, sigla pela qual que disputou a eleição para o governo no ano passado, e afirmou que ainda está negociando com outra legenda.

Avante, aqui vou eu!

A verdade é que Almeida já articulou em Brasília e será anunciado, provavelmente nesta segunda-feira (20), como novo presidente do Avante, antigo PT do B.

Minha casa, minha vida

Como presidente do partido, David poderá organizar a seu gosto a coligação que disputará a prefeitura de Manaus, tendo mais liberdade para tomar decisões.

— Vejo que agora é o momento de presidir uma legenda –, disse.

Vai com Deus

Procurado por CONTEXTO, Serafim se limitou a responder:

— Respeito a decisão pessoal do David e desejo a ele todo o sucesso em sua carreira política.

Valeu, Sarafa

Almeida revelou que conversou pessoalmente com o presidente de honra do PSB, deputado estadual Serafim Corrêa, e anunciou sua saída.

Porta aberta

Ao bater a porta, David teve o cuidado de reconhecer que Serafim é um homem muito correto, leal e íntegro. Já disse para ele que vou continuar pedindo conselhos e orientações dele.

— Entrei pela porta da frente e estou saindo por ela também –, destacou.

Vem comigo

David Almeida disse, ainda, que, caso seja candidato à prefeitura de Manaus, espera ter o PSB ao seu lado.

— Ainda estaremos juntos. Nós vamos estar convergindo nas eleições. Eu espero isso. Somos amigos e seremos amigos por muito tempo.

É Vapt-vupt

David Almeida se filiou ao PSB em março do ano passado, após sair do PSD, do senador Omar Aziz.

E ficou pouco mais de um ano na sigla socialista.

Cadê as magistradas?

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam um crescimento lento da participação feminina na magistratura brasileira.

A pesquisa constatou que há apenas 38,8% de juízas em atividade. O crescimento nos últimos 10 anos foi de míseros 1,2%.

Kafka por Kafta

A Livraria Leonardo da Vinci, que fica no Rio de Janeiro, ironizou a fala do ministro Abraham Weintraub sobre os cortes de 24,84% nos investimentos reservados para escolas, universidades e institutos federais.

Postou nas redes sociais a fotografia de um livro de Franz Kafka cortado quase pela metade.

Churrasquinho árabe

O livro escolhido foi de Kafka, pois, no começo deste mês, o ministro errou, em discurso aos senadores, o nome do autor tcheco ao trocá-lo por “kafta”, o churrasquinho árabe.

Livro sem 25%

Junto ao livro, um recadinho irônico:

“Antecipadamente, pedimos desculpas pelo corte de 25% no livro, mas a situação das livrarias brasileiras está difícil”.

“Temos certeza que isso não impedirá sua leitura atenta e apaixonada”, diz o texto promovendo o livro A Metamorfose.

Fez história

A pesquisadora sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) Vera da Silva se tornou a primeira mulher das Américas membro do Society for Marine Mammalogy, a maior organização internacional de Mamíferos Aquáticos.

Ambientada

Vera é coordenadora do Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia.

E foi escolhida por conta de sua carreira científica em prol da conservação dos mamíferos aquáticos.

Ministro encrenqueiro

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aquele que, desde que assumiu, só se mete em confusão, virou sua metralhadora para a Amazônia.

Disse ontem em São Paulo que parte dos projetos do Fundo Amazônia apresentaram irregularidades após análise preliminar.

— Em 1/4 dos 103 projetos, há exemplos que merecem análise mais aprofundada dos órgãos de controle –, cutucou.

Sob suspeita

Os projetos seguem agora para análise do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), órgão gestor e executor dos contratos, para que sejam tomadas as providências

Contratos de balcão

Salles disse que os principais problemas são inconsistências nas prestações de contas, altas despesas administrativas e gastos excessivos com folha de pagamento.

O ministro disse que a maior parte dos projetos analisados foi contratada sem licitação.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Marcos Rotta cai atirando no prefeito Arthur Neto?