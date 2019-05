Reunião técnica cobra melhorias para Rodoviária de Manaus

Manaus- Nesta terça-feira (21), ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no Auditório Beth Azize, a 2° Reunião técnica que que debateu e encaminhou providências sobre a real situação do Terminal Rodoviário Internacional de Manaus.

A reunião foi conduzida pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT), e foi encaminhamento da visita que o parlamentar fez no último dia 16, a Rodoviária de Manaus, constatando que a mesma se encontra em total abandono.

Durante as pautas abordadas, Sinésio cobrou um posicionamento por parte do Governo do Estado. Representantes da Secretaria de Administração e Gestão (SEADE), relataram que de forma efetiva e prática uma equipe do órgão estará realizando uma visita ao local, identificando quais as problemáticas da rodoviária que resultará na realização de um relatório que também servirá como subsidio para a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), na apresentação de um projeto para área.

“ Em breve estaremos realizando outra reunião com a equipe técnica, sempre cobrando de forma veemente a busca pela reforma, ampliação, melhorias e modernização da Rodoviária de Manaus” disse Sinésio.



A reunião contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam), Ministério Público Federal do Amazonas (MPF-AM), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Manaus (Sifretam), Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Cooperativa de Táxis de Manaus, Correios e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Rodoviários decidem parar 100% da frota na sexta-feira (24), em Manaus