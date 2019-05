Futuro da greve dos professores depende de votação nesta quinta (23)

Manaus - A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) votará, nesta quinta-feira (23), a proposta de reajuste salarial dos professores da rede estadual de ensino. O texto, que deve ser aprovado pelos parlamentares, foi discutido em reunião com o presidente da Casa, deputado Josué Neto (PSD), e os representantes dos sindicatos da categoria.

A proposta de reajuste a ser votada é a mesma que foi encaminhada para a casa pelo governo estadual, que fixava o reajuste salarial em 4,73%. Outras emendas foram acrescentadas ao projeto, como o interstício de promoção, que caiu de quatro para três anos, o vale-transporte e o auxílio localidade, para os professores que atuam no interior do Estado.

A greve dos professores, entretanto, não deve ser finalizada ainda nesta semana. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), Ana Cristina Rodrigues, as assembleias zonais devem ser feitas a partir desta quinta-feira, e a deliberação sobre o fim da greve será em assembleia geral, sem data marcada. "O fim da greve será decidido da mesma forma que começou: com uma assembleia geral, com cada membro da categoria tendo direito a voz e voto", disse.

Já a coordenadora geral do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical), Helma Sampaio, afirmou que uma assembleia geral deve ocorrer nesta sexta-feira (24), para decidir os rumos do movimento paredista.

Um protocolo de entendimento foi firmado entre a Procuradoria Geral do Estado, o vice-governador Carlos Almeida e as secretarias estaduais de Fazenda (Sefaz) e Educação e Qualidade do Ensino (Seduc). De acordo com Josué Neto, foram duas semanas de negociações entre a categoria e a Casa, com diálogos constantes com o Executivo, para chegar a um melhor acordo sobre o reajuste da categoria.



"O que queremos ressaltar é que as conquistas não acabam com a greve. A partir de agora, a Assembleia tem um vínculo mais fortalecido com a classe educacional, e tudo o que está documentado nesse protocolo será cumprido, em diálogo com o Poder Executivo", afirmou.

O chefe do Legislativo ainda salientou que o protocolo de entendimentos foi levado ao governo estadual, que fez algumas alterações. Josué Neto ressaltou, entretanto, que nenhuma emenda que foi acrescentada pelo governo deve afetar os professores. "O documento foi assinado por vários órgãos, e vai receber assinaturas de colegas deputados, como a deputada Therezinha Ruiz. Isso vai ficar documentado, porque a partir do momento em que as aulas retornarem ao normal, outras conquistas virão a partir do cumprimento desse termo de compromisso".

Em linhas gerais, as emendas que devem ser apresentadas pelos deputados estaduais nesta quinta-feira tratam sobre as progressões horizontal e vertical, além das concessões de auxílio localidade e vale alimentação. A proposta para a progressão vertical, por exemplo, é que ela passe da atual configuração de um "listão" e ganhe mais agilidade, tornando-se, no futuro, quase que automática.

As representantes dos professores avaliaram que as propostas foram satisfatórias, mas que a luta por novas conquistas deve continuar. Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam, aponta que o auxílio localidade, por exemplo, era uma reivindicação antiga e que foi concedida, mas que ainda não está a contento da categoria. O vale-transporte foi outra proposta defendida pela classe, e deve ser ampliado a partir da emenda que será votada nesta quinta-feira.



"Ainda não está satisfatório, mas era uma luta de quase 30 anos. Vamos construindo isso ao longo de 2019 e 2020, para que os trabalhadores no interior do estado tenham um valor que esteja dentro do que realmente precisamos. Avançamos também no vale transporte, porque com a emenda, todos os trabalhadores poderão receber, não só apenas os de 20 horas, mas os de 40 e 60 horas semanais", argumentou.

Helma Sampaio aponta que foram dias exaustivos de discussões, mas que o acordo tem sido satisfatório. Segundo ela, o momento foi importante para a educação, uma vez que, como o governador Wilson Lima fechou a mesa de negociações, a Aleam resolveu abrir a mesa e negociar com a categoria.

"As emendas são satisfatórias. Evidentemente que as emendas devem estar a contento dos professores, mas o acordo está finalizado, com as emendas que devem ser apreciadas na Aleam. A Asprom levará as propostas ao conhecimento da categoria o acordo que foi definido, para que a categoria delibere sobre o acordo. Amanhã nós estaremos na casa para acompanhar as votações, e definiremos se terminamos a greve na sexta-feira".

A coordenadora geral da Asprom ainda salientou que o diálogo com o governo e a Assembleia continuarão, mesmo com o fim da greve. Segundo ela, será formada uma comissão especial para revisar pontos importantes de reivindicação. "O processo será contínuo. Vamos revisar o Plano de Cargos e Carreiras, além de outros pontos. Permaneceremos em contínuo diálogo para que as demais pautas sejam viabilizadas".



