Fernando Haddad inicia atividade da caravana 'Lula Livre', em Manaus

Manaus- O ex-candidato à Presidência da República nas eleições do ano passado, o petista Fernando Haddad inicia nesta quinta-feira (23), às 7h, a programação da caravana Lula Livre em Manaus. A primeira atividade será uma visita à empresa Moto Honda da Amazônia, onde conversará com trabalhadores. Às 9h, ele fará uma “Barqueada” junto com a militância com parada no Encontro das Águas, visita à comunidade Cidade Flutuante e no Lago Catalão. Mais tarde às 11h30, Haddad estará no Porto do São Raimundo e às 15h na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Ao todo, a comitiva de Haddad, que chegou ontem (22) à Manaus, conta com 14 integrantes, entre eles a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman, e o vice-presidente do PT e coordenador da caravana, Márcio Macedo. Depois do Amazonas, a caravana “Lula Livre” vai para cidade de Belém, no estado do Pará, no dia 26 de maio. De acordo com a liderança estadual do PT, os estados Piauí e Maranhão serão os próximos a receberem o político.

No domingo (26), quem promete tomar às ruas é o movimento pró-governo de Jair Bolsonaro (PSL), que irão reivindicar que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) seja mantido no Ministério da Justiça e apoiam a manutenção da Medida Provisória 870/2019, que diminui a quantidade de ministérios do Governo Federal, bem como a continuidade da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Cortes Superiores, conhecida como Lava Toga. Cerca de dez movimentos que apoiam o governo Bolsonaro, como Direita Amazonas, Endireita Amazonas e Direita na Floresta, estão no ato.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Caravana Lula Livre traz Fernando Haddad a Manaus na quinta