Em Manaus, Haddad diz que Bolsonaro é uma ameaça à educação

Manaus - O ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad (PT) afirmou que o governo Bolsonaro é uma ameaça à educação brasileira. A declaração foi feita, na manhã desta quinta-feira (23), no Porto da Ceasa, Zona Leste de Manaus, enquanto embarcava em direção à Comunidade do Catalão, no interior do Amazonas. Haddad está na capital amazonense participando da caravana "Lula Livre".

“Tanto a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e o Instituto Federal do Estado (Ifam) tiveram cortes drásticos em seu custeio. Isso compromete a saúde financeira das universidades. Vamos exigir 100% de reposição do que o Bolsonaro tomou da educação”, afirmou Haddad.

Haddad disse, ainda, que o PT vai se posicionar contra as medidas econômicas do Governo Federal que, segundo o político, tiram investimentos da Zona de Manaus.

“Precisamos resgatar os empregos na região. É uma questão de segurança nacional. Ocupar de maneira sustentável o Amazonas, evitando o desmatamento e a exploração de recursos naturais”, frisou o político.

Ao ser questionado sobre a Medida Provisória 870 aprovada, nesta quarta-feira (22), pelo Congresso Nacional, que reestrutura a quantidade de ministérios do governo, o político afirmou que o remanejamento na estrutura federal tira ministérios essenciais.

“O ministério do trabalho é fundamental para a geração de empregos em tempos de crise, e ele (Bolsonaro) cortou. Todos perceberam que a e economia está caindo. No entanto, todo chefe do executivo tem o direto de organizar o governo do jeito que estabelecer”, afirmou.

Em relação ao decreto federal que viabiliza o porte e a posse de armas, Haddad se posicionou contra e falou que falta critérios para que os cidadãos possam exercer esse direito.

“Se todo mundo começar a comprar armas, claramente, a violência vai aumentar. Já imaginou no trânsito, uma pessoa armada e de cabeça quente”, questionou Haddad. Ele frisou que estudos dizem que a quantidade de armas está ligada diretamente à violência.

Na ocasião, o Deputado Federal José Ricardo (PT) afirmou que a visita de Haddad é muito significativa para o Amazonas.

“Ele foi o mais votado em 59 municípios do Amazonas. E perdeu por uma diferença muito pequena. Ele veio debater com movimentos sociais e estudantes sobre a atual situação do Brasil. Além de apoiar os trabalhadores da Zona Franca”, afirmou o parlamentar.

O secretário estadual do PT, Moisés Aragão, disse ao Portal Em Tempo que a visita de Fernando Haddad à comunidade do Catalão será realizada para que o político tenha acesso ao legado deixado pelo ex-presidente Lula.

“No Catalão, Haddad vai poder contemplar alguns projetos do governo Lula, como o ‘Luz para todos’, além das escolas da comunidade. Queremos um Brasil melhor para os indígenas, para a Zona Franca, e para os ribeirinhos”, concluiu o secretário, acrescentado que Haddad vai estar às 15h na Universidade Federal do Amazonas.

A vinda de Haddad ao estado do Amazonas faz parte do trajeto que o ex-candidato está realizando no Brasil, durante a "Caravana Lula Livre", ato organizado por apoiadores do Partido dos Trabalhadores. A Caravana reivindica a libertação do ex-presidente Lula da Silva, e se opõe às medidas do governo de Jair Bolsonaro (PSL), como a reforma da Previdência do ministro Paulo Guedes e a aprovação da Medida Provisória 870, que reduz a quantidade de ministérios do governo.

