'Haddad é bem-vindo', diz prefeito de Manaus

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), afirmou que o ex-candidato à Presidência da República nas eleições de 2018, Fernando Haddad, é “bem-vindo em Manaus”. A declaração foi feita, na manhã desta quinta-feira (23), na abertura do Seminário de Prestação de Contas de Transferências Voluntárias, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Haddad está na capital amazonense participando da programação da "Caravana Lula Livre".

“Tenho relação pessoal do melhor nível com ele. Não trabalho com sectarismo. É um adversário que respeito e que sempre me respeitou. Muitas medidas que usamos aqui, ele usou e adotou em seguida. Lamento ele não ter me avisado se não teria mandando recebê-lo. Eleição passou, estou preocupado em cumprir minhas obrigações e manter meu caráter plural. Ele é muito bem-vindo em Manaus. Faz parte da democracia e faz parte da minha relação com ele”, declarou Arthur.

"Caravana Lula Livre" | Foto: Marcely Gomes

"Caravana Lula Livre"

Às 7h, o petista visitou a empresa Moto Honda da Amazônia, onde conversou com trabalhadores. Às 9h, fez uma“Barqueada” junto com a militância para a comunidade do Catalão, interior do Amazonas.

Pela tarde, às 15h, Fernando Haddad participa de um ato em defesa da educação na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Inimigo da educação

Durante coletiva no Porto da Ceasa, na Zona Leste de Manaus, Haddad afirmou que o governo Bolsonaro é uma ameaça à educação brasileira.

“Tanto a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e o Instituto Federal do Estado (Ifam) tiveram cortes drásticos em seu custeio. Isso compromete a saúde financeira das universidades. Vamos exigir 100% de reposição do que o Bolsonaro tomou da educação”, afirmou Haddad.

Ele também falou sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM) e sobre sustentabilidade.

“Precisamos resgatar os empregos na região. É uma questão de segurança nacional. Ocupar de maneira sustentável o Amazonas, evitando o desmatamento e a exploração de recursos naturais”, frisou o político.

