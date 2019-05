Vídeo: cassação do prefeito de Iranduba deve ser julgada nesta semana

Iranduba - O relatório final do pedido de cassação do prefeito de Iranduba, Francisco Gomes (DEM), conhecido como Chico Doido, deve ser apresentado e votado ainda nesta semana.

A comissão processante da Câmara Municipal de Iranduba tem até a próxima sexta-feira (31) para apresentar o relatório final e votar o pedido de cassação do prefeito do município. Ele é acusado de desviar quase R$ 5 milhões do Instituto Municipal de Previdência nos anos de 2017 e 2018.

Na última terça-feira (21), Chico Doido e as testemunhas foram ouvidos em uma audiência de instrução. Ele teve a oportunidade de esclarecer pontos que podem levar à responsabilização dele pelo crime de responsabilidade e de improbidade administrativa.

A sessão de julgamento vai ocorrer no mesmo dia da apresentação do relatório final das investigações, que deve ocorrer antes do dia 31 deste mês. O prefeito Chico Doido vai ter duas horas para se defender das acusações antes da votação.

Chico doido terá cinco dias, para apresentar a defesa escrita à comissão. O documento vai ser usado para a conclusão do relatório final. Caso o prefeito seja cassado, quem assume é o vice, Eduardo de Souza, mais conhecido como Eduardo da pesca.

