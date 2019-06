Vídeo: políticos do AM dizem temer vazamento de mensagens sigilosas

Manaus - Políticos do Amazonas como o prefeito Arthur Neto (PSDB), além de alguns deputados estaduais vêem com preocupação a situação que expôs as interferências do ministro Sérgio Moro, quando era juiz federal, na condução dos trabalhos do Ministério Público Federal (MPF), ação proibida pela lei orgânica da magistratura.



O deputado Álvaro Campêlo (PP) revela que trabalha com informações sigilosas, mas pondera que vazamentos nem sempre trazem o conteúdo completo de uma conversa.

Deputados que encabeçam comissões parlamentares e que recebem informações sigilosas estão preocupados com vazamento de dados importantes. Alguns assuntos são polêmicos e poderiam atrapalhar o trabalho dos deputados.

Os deputados Wilker Barreto (PHS) e Dermilson Chagas (PP) acreditam que têm suas comunicações telefônicas monitoradas e já entraram com pedido de investigação policial.

A deputada Joana D'Arc (PR) também está preocupada com o vazamento de informações, já que recebe dados sigilosos em relação a comissões de inquérito parlamentar. O prefeito de Manaus, Arthur Neto também vê a situação com preocupação e diz que é solidário ao ministro Sérgio Moro.

