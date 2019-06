'Esse Plano Dubai é uma falácia', afirma deputado Sidney Leite

Manaus- Durante seu discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (12), o deputado federal Sidney Leite (PSD), afirmou que é muito simples dizer que é possível criar alternativa econômica, quando não há nem vontade política nem o esforço de querer fazê-lo, se referindo ao Plano Dubai, projeto de desenvolvimento econômico que o governo federal planeja implantar na região Norte, especificamente na Amazônia Ocidental em substituição à Zona Franca de Manaus.

Conforme matéria publicada no jornal Folha de São Paulo esta semana, o projeto do governo federal é criar um modelo econômico para desenvolver a economia nas áreas de biofármacos, biotecnologia, turismo, defesa, mineração e piscicultura, com ápice no ano de 2073, justamente quando se encerra o período de incentivos fiscais concedidos à Zona Franca.

Para o deputado, o que se vê, na realidade, é um tratamento discricionário para pior com o modelo econômico que sustenta o Amazonas há mais de 50 anos.

"Esse Plano Dubai é mais uma falácia de quem não tem compromisso para com a Amazônia. Dubai deve ser o nome pra transformar a nossa região num deserto de homens e mulheres que garantem a preservação do bioma amazônico", frisou Leite.

