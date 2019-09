PT escolhe dia 22 deste mês novo presidente municipal

Manaus- O Partido dos Trabalhadores vai realizar no próximo domingo (22), o 2º turno da eleição municipal para o novo presidente da legenda. A disputa está entre o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Valdemir Santana (Renovação Unidade na Luta– RUL) e Sabá Magalhães (Resistência Socialista), servidor da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), que obtiveram 960 e 650 votos, no primeiro turno realizado, no último domingo (8), em quatro pontos da cidade.

A partir de agora, os dois candidatos farão campanha interna para captar votos dos outros grupos que foram concorrentes deles no pleito.

Concorreram no pleito, Luiz Borges (Movimento), com 590 votos; Otoni Diogenes (CNB), com 400 votos; vereador Sassá (Movimento II) com 300 votos e Núbia Rios (Esperança Vermelha) com 207 votos. Ao todo 8.529 filiados votaram no último domingo em todo o Amazonas, sendo 3.096 só na capital. Eles registraram suas escolhas em escolas públicas das quatro zonas da cidade: Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul e Centro-Oeste.

Valdemir informa que a eleição ocorreu simultaneamente em vários municípios do Amazonas, mas que em algumas cidades não houve pleito. “Em quatro municípios não foi realizada a votação por conta da ausência de tempo hábil para regularizar documentos”, disse. Ao falar sobre os próximos passos dentro do partido, ele explica que no próximo mês haverá o Congresso Estadual do PT, para escolha de delegados e definição de estratégias para 2020.

Sabá adianta que irá em busca de todas as tendências dentro da sigla, além de fazer visitas aos filiados para quem seja possível realizar uma aliança rumo a vitória.

Carta de Lula

Sobre a votação ocorrida no domingo Lula escreveu em carta destinada ao partido: “Não conheço outro partido com um processo de decisão tão rico e democrático como o PT. É uma qualidade que nos diferencia e qualifica o PT desde as origens, há quase 40 anos. E por isso a sua participação é muito importante.O Brasil nunca precisou tanto de um partido de esquerda e popular fortalecido a partir da base. Temos uma tarefa imensa pela frente, de reconstruir, junto com o povo, a soberania nacional e um projeto de desenvolvimento com inclusão, para todos os brasileiros”.

Próximos eventos

Na agenda de próximas votações da legenda estão inclusos ainda, o encontro estadual que acontecerá no dia 19e 20 de outubro e o Congresso Nacional do PT, marcado para o dia 22 de novembro.