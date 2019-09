‘Terei autonomia’, diz Marcos Rotta sobre filiação ao Democratas

Manaus - O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, afirmou que encontrou autonomia e respeito no partido Democratas (DEM) no que se refere às decisões políticas para o pleito de 2020 . A afirmação foi dada durante o evento que comemorou a filiação do político ao DEM, realizado no Hotel Blue Tree, situado no Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta sexta-feira (13).

Marcos Rotta disse, ainda, que recebeu apoio do presidente nacional do DEM, Rodrigo Maia, e frisou que o titular da câmara dos deputados é “um de equilíbrio” para questões que envolvem a federação.

"Cheguei ao nível de maturidade política que não poderia permanecer em um partido que não me desse autonomia. Agora terei autonomia ao lado da direção nacional para definir os rumos do Democratas na capital e no interior do Amazonas," frisou Rotta.

Ao ser questionado sobre a gestão do prefeito Arthur Neto (PSDB), Marcos Rotta disse que é a população quem deve dar juízo de valor. "Nunca briguei com ninguém. Mas cheguei em uma fase em que não posso me permitir ficar à mercê de mandatários políticos", concluiu o político.

Estiveram presentes na cerimônia de posse o presidente nacional do partido e prefeito da Bahia, ACM Neto, o líder estadual do DEM, Pauderney Avelino.

Além deles, o deputado federal Marcelo Ramos (PR) se pronunciou, dando apoio à filiação de Rotta, além do deputado estadual Wilker Barreto (PHS).