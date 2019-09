BR-319: Amazonas é o 'patinho feio' do país!

O Amazonas vem sendo vítima de discursos de autoridades contrários à Zona Franca de Manaus , nosso único modelo de desenvolvimento regional, apesar de seus resultados positivos.

Esse é o motivo da queda de 6, 2% na atividade industrial do Estado Amazonas (segundo o IBGE), na avaliação do deputado Marcelo Ramos (PL-AM).

— Ao decréscimo da atividade industrial no Estado, soma-se a notícia de um corte de R$ 8,7 milhões para R$ 400 mil na previsão orçamentária da Suframa –, disse o parlamentar.

BR-319 é só discurso

Ramos cobrou também a demora de uma solução para a BR-319, o que possibilitaria uma ligação do Amazonas com o restante do Brasil e diminuiria os nossos custos logísticos.

— No entanto a obra está fora do Plano de Ação dos quatro anos de mandato do presidente Bolsonaro, anunciado recentemente –, criticou o deputado.

Apesar de você

Apesar da indiferença do governo federal, o Amazonas registrou, em julho, a contratação de 13.305 pessoas, um saldo diferença entre contratações e demissões – positivo de 26,44% em comparação com junho, o que representou 2.128 postos de trabalho a mais no período.

O estudo é da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Inovação (Seplancti), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Serviços

O setor de serviços respondeu por 37% das admissões em julho, um total de 4.909 empregos.

Já a Indústria contratou 3.026 trabalhadores, mas apresentou um resultado melhor, com saldo de 630 vagas mantidas.

Comércio melhorando

O comércio abriu 3.185 vagas e fechou 2.786 postos de trabalho, restando um saldo de 399 empregos.

O segmento Agropecuário, Caça, Pesca e Extração Vegetal gerou 510 vagas e totalizou saldo de 379.

Antes tarde...

Também realizado pela Seplancti, um estudo mostrou que o amazonense se casa, em média, com idade que varia entre 25 e 29 anos,

O levantamento teve como embasamento a os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Não é papo pra mim!

O levantamento indica também que as pessoas estão se casando menos no Estado – redução de 4,98% no registro de matrimônio –, que ainda assim é o segundo maior da região em registro de união entre pessoas, depois do Pará.

Fungando no cangote

Empatado tecnicamente com Amazonino Mendes em pesquisa espontânea e estimulada do instituto iMarketing, o ex-deputado David Almeida ficou mais animado a impulsionar o partido Avante, de cujo diretório é presidente estadual.

Avante Jovem

Ele, que tem participado de filiações no Avante de pré-candidatos a vereadores em Manaus, já começou a programar o lançamento do núcleo partidário Avante Jovem e logo depois outros núcleos do partido.

Avante Mulher

O primeiro núcleo partidário foi o Avante Mulher, por meio do qual o partido já garantiu, segundo fontes, mais de 30% da cota de pré-candidatas, cobrada pela legislação eleitoral.

Calcanhar de Aquiles

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) será o relator da indicação de Augusto Aras como procurador-geral da República.

Dentro do senado não cessam as críticas à indicação.

O argumento dos que estão contra é que não pega bem o senador sabatinar o futuro procurador, já que é investigado na operação Lava Jato em um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

Não mãos de Aras

O parlamentar é acusado de receber R$ 6,08 milhões da JBS ilegalmente na campanha de 2014. Caso Aras seja aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), caberá a ele apresentar ou não denúncia contra Braga.

Novo no Amazonas

Eleito com mais de 207 mil votos pelo partido Novo de São Paulo, o deputado federal Vinicius Poit vai estar hoje em Manaus, onde deve apresentar em evento político os resultados e as perspectivas do partido no Amazonas.

Linha de atuação

Além disso, Poit pretende mostrar a linha que o Novo adota no Congresso Nacional.

— Vamos debater juntos as prioridades da região –, afirmou.

Quem é?

Logo em seu primeiro dia como deputado eleito, Poit lançou um abaixo-assinado contra o aumento dos deputados federais.

Além do combate aos privilégios com a redução do número de assessores parlamentares e da cota de gabinete, Vinicius vai trabalhar no Congresso pelo empreendedorismo.

Isto é, menos burocracia para a abertura de empresas, pelo incentivo à inovação e por mais liberdade para o indivíduo

Novos emojis

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve receber novos emojis ainda este ano.

A informação foi revelada pela página Emojipedia. As adições incluem novos quadrados, círculos e corações coloridos, além de uma máscara de mergulho, templo hindu e flamingo.

O novo pacote Emoji 12.0, aprovado para lançamento em 2019, deve ser liberado em breve para os usuários da popular plataforma.

Vá ao estádio...

Com o objetivo de bater o recorde de público no Campeonato Brasileiro, a CBF fará espécie de “loteria” para o restante do campeonato.

... e ganhe um carro!

A partir deste fim de semana, a entidade máxima do futebol brasileiro escolherá duas partidas de cada rodada para sortear um carro no intervalo de cada uma.

Casa cheia

A média atual de público é de 21.331 pagantes por jogo, e a intenção da Confederação Brasileira de Futebol é bater a média de 22.953 pagantes em 1983.

O sorteio estará presente em quatro jogos de cada time, sendo dois como mandante e dois como visitante.

A primeira partida a ter o prêmio é entre Palmeiras e Cruzeiro, neste sábado, às 19h, em São Paulo.