Governadores da Amazônia reúnem-se com embaixadores europeus

Governadores e vice-governadores dos estados da Amazônia Legal reuniram-se na manhã desta sexta-feira (13) com os embaixadores da Alemanha, da Noruega e do Reino Unido para discutir financiamentos para programas de desenvolvimento sustentável na região. O encontro foi na Embaixada da Noruega, em Brasília.



Após a reunião, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que os repasses ao Fundo Amazônia, projeto de cooperação internacional para preservação da floresta, devem ser retomados em breve. Os principais países doadores do fundo, Alemanha e Noruega, anunciaram a suspensão de seus repasses em agosto após a divulgação das taxas de desmatamento na região.

“Eles estão em conclusão de diálogo junto com o Ministério de Meio Ambiente para que seja anunciado nos próximos dias a retomada do Fundo Amazônia”, informou o governador.

Segundo Barbalho, os executivos estaduais também estão dialogando com os países para construir alternativas de financiamento a projetos sustentáveis como a possibilidade de repasse de verbas para cada unidade da federação da Amazônia ou por meio do Consórcio da Amazônia Legal. “Sinalizaram que estão dispostos a colaborar diretamente com os governos estaduais e também a possibilidade de criação de um fundo do Consórcio de Governos da Amazônia Legal como instrumento de parceria internacional”, afirmou Barbalho.

O governador do Amapá, Waldez Góes, que preside o consórcio, disse que a entidade tem personalidade jurídica, o que permite estabelecer “uma relação de parceria com os financiadores de boas práticas na Amazônia, sejam elas de combate a atividades ilegais, de mitigação ou de alternativas de desenvolvimento”.



Helder Barbalho acrescentou que uma nova reunião foi marcada para daqui a um mês com os três embaixadores, que deverão apresentar respostas às demandas apresentadas pelos governos estaduais.

Também participaram da reunião os governadores de Mato Grosso, Mauro Mendes, de Roraima, Antônio Denarium, e do Amazonas, Wilson Lima, os vice-governadores de Rondônia, José Jordan, do Acre, Major Wherles Rocha, do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e do Maranhão, Carlos Brandão.

Embaixadores

Antes da reunião, os embaixadores destacaram que seus países queriam escutar as demandas dos governadores e entender a situação dos estados amazônicos, mas observaram que também têm forte diálogo com o governo federal e diversos parceiros da sociedade civil.

“Concordamos que não falamos de um museu na floresta, falamos de uma economia verde sustentável. Trabalhamos com todos os parceiros, no nível federal, nos estados, municípios, sociedade civil, ONGs (organizações não governamentais). Temos como meta lutar contra a mudança climática”, disse o embaixador alemão, Georg Witschel.

O embaixador do Reino Unido, Vijay Rangaranjan, ressaltou que na Amazônia a soberania é brasileira, mas lembrou que as questões ambientais têm importância mundial. “O Reino Unido, como sede da COP 26 (Conferência do Clima das Nações Unidas) no próximo ano, vai tratar de muitos diferentes desafios em questões ambientais de todos os países. Todos têm que enfrentar esses desafios.”

Os governadores e vice-governadores também tinham reunião marcada na tarde desta com o embaixador francês, Michel Miraillet.