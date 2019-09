Combate às queimadas: estados da Amazônia vão receber R$ 430 milhões

Manaus- A partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), os nove estados da Amazônia irão receber R$ 430 milhões para aplicação de projetos de combate ao desmatamento e às queimadas na floresta. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (19), pelo deputado Serafim Corrêa (PSB), que alertou o governo do Estado para a elaboração de projetos nesse sentido.

“Somos nove estados. Se dividirmos a grosso modo, R$ 430 milhões por nove, fica algo em torno de R$ 47,7 milhões, se for dividido por igual. Esse valor é um valor significativo. Sugiro ao governo do Estado, à secretaria do Meio Ambiente e ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que se antecipem, vejam os projetos que dispõe e que possam, desde já, trabalhar junto ao governo federal para estar habilitado a receber esses recursos, no momento próprio em que eles forem disponibilizados”, sugeriu o deputado.O parlamentar acredita que o dinheiro seja empenhado apenas em 2020.

“Como estamos caminhando para o final do ano, e o dinheiro está em caixa, é provável que esse dinheiro seja emprenhado ainda este ano e talvez paguem somente ano que vem. Se não tiver projetos elaborados para combater o desmatamento e queimadas – no Sul do Estado, principalmente na região de Boca do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã , Apuí, Santo Antônio do Matupi que faça agora, porque o dinheiro já estará disponível”, alertou Serafim.

A decisão

Serafim Corrêa explicou que o STF não permitiu que R$ 2,5 bilhões que seriam destinados a um fundo de combate a corrupção, em Curitiba, a pedido do ministro Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol com a justificativa que Curitiba é uma República – tivesse esse fim.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu na quarta-feira, (18), que Curitiba não é República e que pertence à República Federativa do Brasil. O ministro distribuiu os R$ 2,5 bilhões para entre Educação Infantil, Meio Ambiente e bolsas do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), disponibilizando deste total, R$ 430 milhões para os nove estados da Amazônia.

“Louvo que o STF tenha sido guardião da Constituição não permitindo a criação de uma República, dentro da República, e que o MPF (Ministério Público Federal) tome as providências que tomaria com um pobre mortal, tanto com o ministro Moro, quando o procurador Dellagnol, porque se isso não for improbidade, eu tenho que rasgar o meu diploma de direito”, concluiu.