Talentos do AM participam de encontro do RenovaBR em Brasília

Gustavo Picanço, Felipe Balieiro, Wanessa Pacheco, Juliana Afonso, Liliane Araújo, Artur Fonseca e Ingrid Mendonça foram selecionados entre 31 mil inscritos de todo o Brasil, sendo 13 de Manaus | Foto: Divulgação

Brasília - Sete dos 21 talentos do Amazonas, aprovados para integrar a formação de novos políticos do RenovaBr, participaram no último final de semana do Encontro Regional com alunos das regiões Norte e Centro-Oeste, em Brasília. Estiveram presentes no evento, Gustavo Picanço, Felipe Balieiro, Wanessa Pacheco, Juliana Afonso, Liliane Araújo, Artur Fonseca e Ingrid Mendonça. Eles foram selecionados entre 31 mil inscritos de todo o Brasil, sendo 13 de Manaus.

Neste momento, os postulantes ao cargo de vereador, aprenderam e aprimoraram conhecimentos sobre o planejamento e desafios de uma campanha eleitoral, os problemas que as grandes cidades enfrentam, além de troca de experiências entre os participantes, quanto a realidade de cada município. Na ocasião, foram debatidos, ainda, temas polêmicos como compra de voto e práticas da velha política. O encontro faz parte do calendário de atividades que eles devem participar até a data da formatura deles. Entre as próximas atividades agendadas, está uma ação social, que acontecerá simuladamente, em todo país, no dia 5 de outubro, em que eles serão desafiados a mobilizar e beneficiar o maior número de pessoas.

O curso contou com instrutores como Márcia Cavallari, diretora executiva do Ibope Inteligência; Rodrigo Cobra, coordenador de grandes campanhas eleitoral no cenário nacional e Gabriel Azevedo (PHS-MG), professor de Direito Constitucional e vereador por Belo Horizonte.

O empresário Gustavo Picanço adiantou que o encontro foi uma ferramenta a mais para a formação política, que encerra no mês de novembro com a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e a formatura, agendada para o início de dezembro, em São Paulo. “A inserção no Encontro Regional do RenovaBR possibilitou que nós tivéssemos contato com todos fatores de construção de uma sociedade melhor. Lá, podemos aprender desde o perfil populacional de cada município até como administrar e obter recursos necessários, para movimentar a economia local”, informou. Atualmente, o candidato concentra-se na ação social, que acontecerá, no próximo final de semana.

Para Wanessa Pacheco, servidora Pública e advogada, ter participado do Encontro Regional do RenovaBR das regiões Centro-Oeste e Norte foi uma experiência única. “Aprendemos que precisamos modernizar a máquina pública, melhorando sua gestão, com a utilização de estudos baseados em evidências reais e não em achismo, tornando-a, assim, mais enxuta e eficiente”, disse. No entendimento dela, é necessário resgatar a confiança da população para com os políticos. Ela que tem pretensões a concorrer ao legislativo, se diz confiante por não estar sozinha numa missão de renovação. “Acredito cada vez mais na minha missão e, assim, sei que estou no rumo certo. Logo, por mais que eu saiba que não será uma tarefa fácil, a vontade de mudar o Brasil é bem maior”, acrescentou.

Já Juliana Afonso, que é psicóloga e também deve disputar uma vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM), informa que a iniciativa surge como um momento extra para adquirir conhecimento, que vão além das aulas online, na plataforma do RenovaBR. “O encontro uniu pessoas comuns que tem um proposito comum, de fazer a diferença na política e cumprir com os anseios da população”, explicou. Juliana reforça que, na prática, os alunos aprendem sobre o Estatuto das Cidades, Legislação Eleitoral e Direito Constitucional.