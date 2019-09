Câmara Federal aprova homenagem aos 110 anos do Ifam

Manaus- Por iniciativa do deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade/AM), a Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, Moção de Aplausos aos 110 anos do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), que está sendo comemorado ao longo deste ano. O pedido foi apreciado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics) da Casa.

Para Saraiva, que é presidente da Cdeics e ex-aluno da Escola Técnica Federal do Amazonas (ETFAM), tradicional instituição que foi a base para a criação do Ifam, o reconhecimento há mais de um centenário de serviços prestados à sociedade amazonense é motivo de inspiração e fortalecimento do instituto.

“Como egresso da Escola Técnica Federal, acredito que os ex-alunos precisam estar próximos à sua casa de formação, criando condições para que os jovens possam progredir e amadurecer nas suas vocações. Acredito e apoio o ensino tecnológico para fortalecer o nosso mercado de trabalho e para a geração de renda”, disse o parlamentar.

Para Saraiva, é preciso reconhecer a presença do Ifam nos municípios do interior do Amazonas.

“É importante ressaltar que a criação e o desenvolvimento do IFAM proporcionaram um ensino profissional de qualidade a todas as regiões do Amazonas, desde a Educação Básica até o Ensino Superior, sempre servindo ao desenvolvimento da sociedade amazonense e brasileira”, finaliza.

*Com informações da assessoria