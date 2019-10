TRE-AM e OAB-AM miram em fake news para eleição de 2020

Manaus - Para facilitar a detecção e impedir a propagação de notícias falsas, mais conhecidas como fake news, nas eleições municipais de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), a Ordem dos Advogados Seccional Amazonas (OAB-AM) e a Agência LUPA, primeiro fact checking (checagem de informação verídica) do Brasil, promoveram ontem o treinamento “Democracia Digital” para jornalistas.

O foco principal foram as mensagens distribuídas por meio de WhattsApp, aplicativo considerado pelos palestrantes uma “terra sem lei”.

O encontro lembrou de uma declaração polêmica da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, que admitiu não saber como combater os conteúdos errôneos na web. No evento Democracia Digital, explicou-se que essa declaração ocorreu pelo fato de que, no meio jurídico, ainda não se sabe como agir contra as fake news.

O treinamento foi comandado pela diretora de conteúdo da agência LUPA, Nathalia Leal, que atua na detecção de inconsistências em notícias para jornais como a Folha de São Paulo. Sobre o conteúdo divulgado aos jornalistas, ela revela que, por meio das técnicas de uso de banco de dados de informações e transparências, os profissionais poderão verificar a credibilidade das informações veiculadas por meio dos discursos de políticos poderosos. “Esta é a primeira agência de fact checking, criada em 2015 e em 2017. Começamos a treinar novos especialistas em detectar notícias falsas e combater a desinformação”, disse.

O treinamento foi comandado pela diretora de conteúdo da agência LUPA, Nathalia Leal | Foto: Ione Moreno

Nathalia observou que a informação falsa não é uma novidade e que já vem sendo usada em muitos contextos, mas que ganhou maiores proporções desde que foi usada aliada às novas tecnologias. Sobre o assunto, ela elencou algumas características detectadas no último pleito: as pessoas acreditam em absurdos, a crença fala direto com o coração, a desinformação tornou-se um mercado. “As pessoas têm mais facilidade em acreditar no que atinge o lado emocional, além disso muita gente ganha dinheiro com desinformação. Em 2018, aprendemos que o WhattsApp é terra sem lei e isso deve se prolongar por 2020 e 2022”, avaliou.

Processo delicado

Na apresentação, os organizadores adiantaram que se preparam para um processo eleitoral municipal delicado pela quantidade de municípios no Brasil.

No evento, foi ainda exposto um vídeo exclusivo que ainda não foi ao ar pelo canal History Channel, que mostra a mobilização dos grupos de esquerda e direita, narcisistas, falta de informação e busca pela democracia, na última eleição. O conteúdo audiovisual mostra que, assim como era impossível prever em 2014 que as eleições de 2018 teriam uma enxurrada de fake news, também é impossível prever quais serão os próximos desdobramentos para 2020 e 2022. A produção exibida para o público deixa o questionamento: “As redes sociais são capazes de abalar a democracia ou aprimorar o exercício dela?”.

Os organizadores adiantaram que se preparam para um processo eleitoral | Foto: Ione Moreno

Ao descrever como surgem as fake News, a psicanalista Fernanda Hamam cita que algumas pessoas que as propagam sempre têm uma personalidade mais narcisista. “Ele não demonstra interesse em ouvir a opinião dos outros. Está apenas interessado em ouvir o ideal que o agrada, além de ter uma tendência de acreditar no que não é verdadeiro”, explica.

Em termos psicológicos, Fernando acrescentou que, dentro do córtex do ser humano, acontece um fenômeno que começou a ser estudado em 1970 e que as pessoas têm tendências a torcer por algo que não aconteceu. Isso leva a prever de forma equivocada o futuro. “Se, na política, eu recebo alguma informação que vai beneficiar quem eu gosto, eu tendo a torcer para que não seja verdade”, finaliza.