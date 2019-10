Sinésio Campos é reeleito presidente do PT Amazonas

Manaus - No 7° Congresso Nacional- Etapa Amazonas- PT, o deputado estadual, Sinésio Campos, se reelegeu com uma vitória histórica a presidente do Partido dos Trabalhadores.

Na ocasião, Sinésio teve 190 dos votos, mais da metade dos delegados presentes. Segundo Campos, sua reeleição trás mais unidade ao Partido.

"Nós sabemos do trabalho que realizamos durante a nossa gestão. Vamos dar continuidade a esse trabalho de forma conjunta e unida com os nossos companheiros. O PT tem história e nosso objetivo é esse, de ser sempre um partido que uni forças em prol do bem da sociedade", disse o reeleito presidente.

O congresso ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no auditório Belarmino Lins de Albuquerque, nos dias, 19 e 20 de outubro. No total, 300 delegados credenciados se fizeram presentes no congresso, votando para eleger a nova direção do partido a nível estadual.

*Com informações da assessoria.