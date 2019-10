PT AM quer eleger 10 prefeitos e 50 vereadores no Amazonas

Manaus - O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), no Amazonas, deputado estadual Sinésio Campos, reeleito no domingo (20), para comandar a legenda até 2024, afirmou que a meta da sigla para o próximo pleito municipal é eleger, ao menos, dez prefeitos e 50 vereadores em todo o Estado. Ele disse que, em breve, a sigla terá uma agenda definitiva com as datas das primeiras reuniões para definir quem serão os candidatos.

Atualmente, o PT conta com o apoio dos prefeitos de Itacoatiara, Antônio Peixoto, de São Gabriel da Cachoeira, Clóves Tariano (o Corubão) e aposta no resultado nas urnas de Urucurituba, com Claudenor (o Sabugo) e de Urucará, com a vice-prefeita Normelia, pré-candidata. “Vamos trabalhar em cada município com o fortalecimento das candidaturas. Além disso, vamos resolver estas questões de estratégia política para começar a sugerir os nomes”, disse Sinésio. O petista adiantou que o Encontro Municipal pré-agendado para este ano, será o ponto inicial para a eleição municipal 2020.

Questionado sobre a candidatura do deputado federal José Ricardo (PT) para a Prefeitura de Manaus, Sinésio se limitou a dizer que o parlamentar pontua bem nos levantamentos realizados pelas empresas de pesquisa. “Eu não tenho essa prerrogativa de dizer que o José Ricardo é candidato a prefeito. Isso só será decidido no Encontro Municipal. Neste momento é que todos terão a oportunidade de discutir nomes”, observou.

No entendimento do presidente reeleito do diretório estadual PT, no próximo pleito, antes de discutir se o postulante integra a “nova” ou “velha” política, é essencial estruturar projetos de governança e apresentar propostas para mobilidade urbana, segurança pública, saúde (na atenção básica) e educação.

A eleição estadual do partido ocorreu no último domingo (20), no 7º Congresso Estadual do PT, em meio à polêmicas e confusão, por não haver decisão sobre os membros para o diretório executivo estadual.. Conforme Sinésio, quanto à escolha da presidência, não é possível detectar inconsistência. “É incontestável o resultado dos votos abertos para presidente”, explicou. Mas, após o resultado, Sinésio se retirou do local, impossibilitando a eleição do Diretório Nacional.

A disputa para presidente estadual começou com cinco candidatos, mas, ao final, ficaram apenas Sinésio Campos (Coletivo Movimento), o ex-vereador Waldemir José (Resistência Socialista) e João Freire (Coletivo Mensagem do Partido). A conquista de Sinésio foi possível após o reforço do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana. A união possibilitou a conquista de 190 votos; contra 70 de Waldemir e 24 João.

Na pesquisa

Há pouco mais de um ano para a eleição para Prefeitura de Manaus, o ex-governador David Almeida (PSB) e o José Ricardo passeiam nas pesquisas de intenção de voto, como os preferidos do eleitorado. Na última pesquisa da Pontual, o petista aparece com 13% de aceitação, contra 22% de Almeida, num levantamento realizado com 940 entrevistados, de 10 a 20 deste mês.

Neste cenário estimulado, o vice-prefeito Marcos Rotta (sem partido) surge em terceiro lugar. Atrás dele, aparece o nome da deputada estadual Joana Darc (PR), do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Alema), Josué Neto (PSD), do secretário de educação Luiz Castro (Rede), do delegado Pericles (PSL) e do vice-governador Carlos Alberto (PRTB).

Nome à disposição

Sobre a pesquisa Pontual de abril, José Ricardo se disse agradecido com a lembrança do povo do seu nome, mas admite que esta é uma decisão que acontecerá somente no próximo ano. “O PT vai lançar candidato a prefeito e pretendemos, neste ano, iniciar um debate sobre as questões da cidade, com ideias e propostas para subsidiar o nosso candidato a prefeito em 2020. Meu nome está à disposição. Por hora, a luta é pelo Estado do Amazonas”, disse.