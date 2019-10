Retorno de Jair Bolsonaro a Manaus gera expectativas

Manaus- Após a confirmação da vinda do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para a 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM), nos dias 27, 28 e 29 de novembro, parlamentares e representantes da indústria da Zona Franca de Manaus (ZFM) se preparam para acompanhar o presidente da República, no seu retorno à capital amazonense, e cobrar a reafirmação de compromissos. A participação dele no evento, que acontecerá no Studio 5, foi confirmada pelo superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), coronel Alfredo Menezes, que está em viagem com o presidente.

O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de produtos Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge do Nascimento Jr, que estará em Manaus durante a feira, disse que a agenda do presidente na capital do Amazonas não pode passar sem a sua reafirmação do seu compromisso com a Zona Franca. “É importante que sejam garantidos pelo presidente (Jair Bolsonaro) que as vantagens comparativas da ZFM sejam mantidas”, avaliou.

O deputado estadual Delegado Péricles (PSL) disse que a vinda de Bolsonaro a Manaus, pela segunda vez, no primeiro ano de mandato, demonstra a preocupação dele sobre as particularidades do Estado. “Estarei no aguardo do nosso presidente Jair Bolsonaro e acompanharei suas agendas. Tê-lo aqui é momento importante para reforçar, de forma mais assertiva, junto a todos meus colegas parlamentares e gestores do Estado, todos os pontos que precisam ser considerados, priorizados e trabalhados em nossa região”, disse.

O superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes com o presidente da República, Jair Bolsonaro (Foto: Divulgação) | Foto: reprodução

O deputado federal Delegado Pablo (PSL) informou que ainda não recebeu a confirmação oficial da vinda de Bolsonaro, mas ,caso a visita se confirme, “eu venho no avião com ele”. Ele salientou que precisa da confirmação, já que existe uma instabilidade nos compromissos deles. “Eu tenho que verificar como estará a agenda dele, para propor algo em Manaus. Mas, acredito que seja difícil ele permanecer por mais de um dia no Amazonas”, explicou Pablo.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Josué Neto (PSD), disse que existe a expectativa de que ele seja diferente dos demais presidentes da República, “que governaram de costas para o Amazonas”, e que faz parte do rito da casa Legislativa acompanhar os presidentes em agendas oficiais. “Será uma oportunidade para ele se aprofundar no tema. O binômio Amazônia/ZFM não se separa e isso deve cada vez mais se tornar política pública do governo federal em relação ao Amazonas”, salientou.

Já o senador Plínio Valério (PSDB) considera que a vinda de Jair Bolsonaro à primeira feira de sustentabilidade do Amazonas é um sinal de que ele se importa com o Estado. “É uma oportunidade de conhecer cada vez mais a capital, a população, as necessidades, os pleitos e as denúncias”, acrescentou. Para ele, a visita é um indicativo que o presidente não foge das pautas e vai enfrentá-las no local.

Na penúltima reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), realizada, ontem, o superintendente adjunto de Operações, Luciano Tavares, ao falar sobre militares em cargos políticos, comentou sobre a legalidade em exercer cargos desta natureza e informou que é uma felicidade aprovar tantos projetos (pelo Codam) que trarão melhores dias para a região.

“Recentemente tivemos a primeira reunião do CAS com aprovação de projetos com mais de 600 milhões em investimentos. O superintendente está em viagem com o presidente, que já anunciou visita para o final de novembro. Aqui, ele fará a abertura da Feira de Sustentabilidade e pernoitará do dia 26 para o dia 27. Essas são ações e informações importantes que vêm ao encontro dos objetivos de desenvolvimento da nossa Suframa”, garantiu.