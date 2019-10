Vídeo: prefeitos do AM se reúnem para discutir gestão municipal

O encontro é uma articulação da Associação Amazonense de Municípios (AAM) que acontece duas vezes ao ano. | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Na manhã de terça-feira (22) aconteceu o Primeiro Encontro de Prefeitos dos municípios do Amazonas no Hotel Blue Tree, localizado na Avenida Humberto Calderaro Filho, zona Centro-Sul de Manaus, onde foram discutidas estratégias de ações para a gestão municipal em 2020.

Assuntos como o reajuste do porcentual do imposto de circulação da mercadoria e serviços (ICMS) repassado pelo estado aos municípios e a aplicação do fundo de fomento, turismo, infraestrutura, serviços e interiorização do desenvolvimento do Amazonas (FIT) estiveram no centro dos debates. Outra pauta levada a debate é situação dos lixões nos municípios.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira