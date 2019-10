Luiz Fux: 'O judiciário aplica o direito posto, interpreta e analisa'

Manaus - Com sentimento de quem é de casa, em Manaus, já com título de Cidadão Amazonense nas mãos, que recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no dia 18 de outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, avalia que, diante do muito que se fala sobre a prisão em segunda instância e a morosidade da Justiça, para o direito ser eficiente ele tem que ser capaz de dar aquilo que se faz jus.

Na entrevista exclusiva que segue, o ministro critica a escola do positivismo no âmbito da Justiça que, para ele, engessa o pensamento jurídico. Ele defende a linha do bom-senso pregada pelo “jusnaturalismo”.

EM TEMPO – Qual o sentimento de ser reconhecido como Cidadão Amazonense, pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas?

Luiz Fux - Esta é minha casa. A partir de hoje (última sexta-feira -18), sou cidadão amazonense. Foi imensa a generosidade do Amazonas em me conceder este reconhecimento. Minha vida é pautada pela atuação como promotor, juiz e no magistério sempre gostei de interagir com os bacharéis de turmas do curso de direito.

Para mim é um grande prazer falar para parlamentares e um público jovem tão dedicado em participar de uma palestra realizada, numa sexta-feira à tarde.

EM TEMPO – Por quais transformações o direito passa e já passou?

Luiz Fux - O pensamento jurídico já passou por vários momentos. Houve a escola positivista em que nada fora da lei era considerado e o que estava dentro da legislação era o justo. Ali não havia o jusnaturalismo. Se todas as soluções jurídicas estão na lei, isso causa um engessamento o pensamento jurídico, que impossibilitará de haver a criação judicial.

O que entendemos que o positivismo não fez tanto bem ao direito. Já o jusnaturalismo proporcionou a equidade, o bom-senso e até sugeriu que os animais sabiam o que era direito e o que não era.

Luiz Fux conversou com o EM TEMPO | Foto: Ione Moreno

EM TEMPO – Qual é a influência da economia no sistema judiciário no Brasil?

Luiz Fux - A economia dentro do direito visa maximizar os resultados que não foram alcançados antes. Numa situação de escassez, por exemplo, a economia tem que ser eficiente e o direito da mesma forma. Nesta perspectiva, o primeiro que deve ser analisado são os custos processuais, para saber se ingressar com o processo vai valer a apena. Se o custo com a abertura foi maior que o benefício não será vantajoso. Um exemplo é quando se propõe uma ação.

A primeira coisa a se pensar é no custo. Isso é ter um raciocínio econômico da análise econômica do direito. Caso a pessoa saiba que ao recorrer terá que pagar as custas advocatícias, ela poderá desistir de uma eventual ação judicial, porque irá tocar no que consideramos a parte mais sensível do ser humano, o bolso.

EM TEMPO – Por que se fala tanto na demora do judiciário em analisar os processos?

Luiz Fux - Se discute muito sobre a prisão em segunda instância e a morosidade judicial. E, estes conceitos de eficiência estão ligados a análise da econômica do direito. O direito econômico, não se trata da eficiência em si do direito, mas do que há de interessante. Essa análise econômica não é uma divagação acadêmica, teoria sem aplicação prática que não vale nada. Para que o direito seja eficiente, ele tem que ser capaz de dar aquilo que se faz jus.

Quando se ingressa no judiciário, há uma necessidade de dar aquilo que a pessoa faz jus, caso não houvesse tido lesão ao direito dela. O autor não pode fazer justiça com as próprias mãos, mesmo que o primeiro impulso seja utilizar-se de força própria.

EM TEMPO – As pessoas se acham conhecedoras do direito por conta do acesso a informação na Internet?

Luiz Fux - Todo mundo sabe direito hoje em dia. Existe muitas informações na televisão, no Google e na própria TV Justiça. Mas, os operadores do direito levam muito tempo para aprender sobre a justiça. Uma vez atendo a ligação de um amigo, que não havia recebido o aluguel de um inquilino e questionou sobre o que poderia se fazer com ele, quando na realidade o método civilizado para vingança privada é ingressar na Justiça com pedido de despejo, analisar o que se pode ser feito para a construção de um acordo, efetuar a quitação dos débitos e ele continuar no imóvel. Isso é ser legalista.

O judiciário aplica o direito posto, interpreta e analisa a razão de ser. O leigo não sabe a diferença entre lei, justiça e polícia e mistura tudo. E, isso acontece por conta de forças de resultados ineficientes. Não era bem aquilo que o cidadão queria. E, na análise econômica do direito deve ser eficiente, como desses exemplos que eu dei. Ser um país em que o direito é eficiente no ranking business, em que investidores são atraídos para investir e não se há problemas com a questão jurídica.

O ministro critica a escola do positivismo no âmbito da Justiça | Foto: Ione Moreno

EM TEMPO – O que mudou desde que o senhor elaborou o novo código do processo civil?

Luiz Fux - Na época em que eu pertencia ao Supremo, o governo me encomendou um novo Código de Processo Civil, de forma que a justiça fosse prestada de forma mais célere. Isso porque, a duração dos processos não tão bem resolvida quanto às custas processuais. Nesse quesito, conquistou-se a assistência gratuita ao direito, a todos os necessitados. No entanto, a espera pela resolução de um processo não foi resolvida. Para resolver isso, montamos uma comissão para saber a causa de tanta demora na análise dos processos. Nisso, foi criada a Emenda Constitucional 45, que trouxe inovação à Constituição Federal de 1988, e acrescentou, ao seu artigo 5º, o inciso LXXVIII, que dispõe: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Verificamos ainda que o processo civil é extremamente demorado, com muitos recursos interpostos e uma litigiosidade monstruosa. Além disso, o Código Civil é cheio de formalidade e o juiz demora muito para dar uma resposta judicial. Como não se pode pular etapas, era preciso simplificar o processo e eliminou-se uma série de formalidades.

Além disso, são incontáveis o número de recursos interpostos no Brasil. São embargos de declaração, agravo de instrumento, agravo regimental e as pessoas se seduzem por isso. Elas querem recorrer com essas ferramentas e o Brasil tem anseios pela recorrigibilidade.