Prefeitos de municípios do AM querem direitos reconhecidos

Manaus - Pela primeira vez na história política do Amazonas os prefeitos interioranos podem virar o jogo e conseguir, dialogando com o Governo do Estado, justiça tributária com relação a partilha do ICMS e do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas).

Para o prefeito de Amaturá , Joaquim Corado, a receptividade do governo Wilson Lima e a parceria com a Assembleia Legislativa ajudam no encaminhamento das propostas dos gestores empenhados, a nível estadual, em corrigir absurdos constatados na atual partilha dos recursos arrecadados dos impostos e das contribuições federias e estaduais destinados aos municípios.

Injustiça e desigualdade

Sobre a questão do FTI, Joaquim Corado, ex-deputado estadual e ex-técnico da Suframa, assegura ser chegado o momento de o Estado reparar uma injustiça histórica e reconhecer o pleno direito de os municípios receberem integralmente os recursos, ao contrário do vem acontecendo nos últimos anos.

Quanto ao ICMS, ele diz que o Estado precisa corrigir a desigualdade existente e cumprir a Lei Complementar Federal 63/90 que regulamenta a Constituição Federal e normatiza a distribuição do ICMS aos municípios.

Bolsonaro x ZFM

O instável presidente Jair Bolsonaro declarou ontem, diferente da posição assumida na semana passada, que, por não assimilar a vitória do oposicionista Alberto Fernandez nas eleições argentinas, vai sugerir a retirada do país vizinho do Mercosul.

Para a ZFM, trata-se de um alívio. Pior seria o Brasil deixar o Mercosul, como ele chegou a admitir anteriormente, o que atingiria mortalmente as vantagens comparativas do modelo ZFM.

De olho na máquina

Recolhido e por entender que muita água ainda correrá por baixo da ponte do jogo político de 2020, o vice-prefeito Marcos Rotta (Democratas) evita falar abertamente de sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus.

Rotta possui motivos para tanto, pois tem a garantia de ser o nome ungido, sem contestação, dentro do seu partido, além da possibilidade de alianças com o Republicanos, do deputado federal Silas Câmara, e o PSC.

Cúpula dos Governadores

Em Roma, o governador Wilson Lima participa da 1ª Cúpula dos Governadores dos Estados da Pan-Amazônia onde serão encaminhadas propostas à Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano.

Wilson aposta em bons dividendos ao Amazonas a partir do posicionamento do Papa Francisco em aprofundar as ações da Igreja Católica em favor das populações pobres da Amazônia, e apostando na possibilidade de os estados da região obterem financiamentos para o incremento de projetos sustentáveis de desenvolvimento.

Defesa dos pobres

Ontem, Wilson Lima discursou na Cúpula de Governadores da Pan-Amazônia sustentando que somente a erradicação da a pobreza ajudará a preservar a Amazônia.

O discurso fez coro à Teoria da Libertação, com que a Igreja Católica enfrentou a Ditadura Militar saindo em defesa dos pobres na década de 70. “É meta número um melhorar a qualidade de vida das pessoas, erradicar a pobreza, aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano”, destacou o governador.

Pelo PDT, nem pensar

Beirando os 80 anos, Amazonino Mendes dificilmente topará sair candidato nas eleições de 2020 e tampouco nas disputas de 2022.

Mas, caso ele ceda a pressão de alguns aliados e se assanhar para a batalha eleitoral do próximo ano, esbarrará na forte oposição interna no PDT ao seu nome.

Um membro do grupo do presidente estadual do partido, Hissa Abrahão, disse à coluna que “se o Negão quiser ser candidato, terá que ser por outra legenda, pois pelo PDT, nem pensar”.

Jair atrapalha

No PDT, dentre outros motivos, o ex-deputado federal Hissa Abrahão diz que o apoio a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 acirrou o clima hostil à Amazonino Mendes no partido.

Há oito anos filiado à legenda, o ex-governador é acusado por Hissa de atropelar as regras estatutárias e determinações do partido que caminhou com Ciro Gomes na disputa presidencial de 2018 enquanto o Negão pendia para Bolsonaro.

Com as barbas de molho

Bem situado nas pesquisas de intenção visando a batalha municipal de 2020, o deputado federal José Ricardo vê a cada dia piorar sua relação com o presidente estadual reeleito do PT, Sinésio Campos.

Zé sabe que as prévias, defendidas por Sinésio para determinar o candidato petista em 2020, se transformarão em uma batalha de gigantes e teme que o prematuro apoio do presidente do Diretório Municipal Valdemir Santana à sua pré-candidatura de repente vire fumaça devido ao peso da máquina comandada por Sinésio.

Reitor no Alto Solimões

A convite do deputado federal Átila Lins (Progressistas), o reitor do IFAM, professor Antônio Venâncio, visitará, nesta terça-feira (29), a cidade de Benjamin Constant, no Alto Solimões.

Na companhia do diretor do Campus de Tabatinga, o reitor e o parlamentar tratarão, com o prefeito David Bermeguy, da implantação de um centro de referência do IFAM no município. “Tendo em vista a existência de um Campus em Tabatinga, acreditamos que essa logística favorece a implantação do centro em Benjamin Constant”, garante o deputado.

Palestra de Molina

O professor da Unicamp Ricardo Molina, perito em fonética forense, vai proferir a palestra “Interceptação Telefônica e Cadeia de Custódia” na sede da OAB-AM, na sexta-feira (1º).

As inscrições são gratuitas e a palestra será exclusiva a advogados, estudantes de Direito e bacharéis.

Reforma do Júlio Belém

O prefeito de Parintins, BI Garcia, aposta tudo na reforma do aeroporto Júlio Belém, sobretudo depois que ele deu entrada em um projeto de ampliação e modernização do terminal aeroportuário de Parintins na Secretaria de Aviação Civil, em Brasília.

Na quinta-feira passada, membros da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA) iniciaram estudos para avaliar as melhorias necessárias no Júlio Belém.

Garcia diz que agora há cem por cento de chances para que a reforma saia do papel para a prática.

*Com informações da assessoria