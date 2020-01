Aleam fará ‘viradão’ para votar matérias legislativas pendentes

Manaus – Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), realizaram um “viradão” durante o expediente de hoje (18), para discutir e votar as matérias pendentes da casa e ter quinta-feira (19) dedicada somente a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA 2020). A proposta do governo estima R$ 18,9 bilhões em receitas e despesas totais para o ano que vem.

“O próximo passo é a votação dos pareceres definitivos de ambas as matérias orçamentárias, contemplando todas as emendas impositivas e recomendando a aprovação do Orçamento como um todo. Esperamos encaminhar ao governo do Estado para execução sem embaraços”, afirmou o deputado Ricardo Nicolau.

O deputado afirmou ainda que o orçamento representa um aumento dos valores liberados em relação ao ano anterior. Além disso, os deputados individualmente puderam indicar o destino de R$ 6,9 milhões em emendas impositivas que irão contemplar os percentuais mínimos obrigatórios de 12% para a área da Saúde (R$ 839,2 mil) e 25% para a Educação (R$ 1,7 milhão).

Segundo Alessandra Campelo, a previsão para o ano que vem, é de que o Governo do Estado tenha mais de R$ 20 bilhões para executar políticas públicas. “Acredito que no ano que vem a gente vai conseguir trabalhar com um pouco mais de tranquilidade do que este ano, especialmente na área da saúde e no pagamento dos servidores, no entanto ainda muito aquém do Estado precisa”, finalizou a deputada.

Discussões

A reunião ordinária de hoje (18), só teve início, após a sessão especial de entrega da medalha ‘Ruy Araújo’ ao desembargador Elci Simões. O pequeno expediente anterior às homenagens, foi presidido pela deputada Alessandra Campêlo (MDB).

Nessa etapa os deputados discursaram na tribuna do auditório Ruy Araújo, usando os tempos regulamentares para comentar proposições já encaminhadas em outras sessões por eles. Com a proximidade das festas de fim de ano, o expediente da Aleam tem sido pequeno para a quantidade de deliberações de grande importância para a casa.

Com previsão de encerramento para dia sexta-feira (20), os parlamentares precisam decidir o destino de 72 matérias legislativas. Entre as discussões gerais e votações em primeiro e segundo turno, os deputados ainda precisam apresentar a prestação de contas sobre o balanço de 2019. Além disso, os tópicos mais importantes do dia, ficaram por conta da apreciação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e do Plano Plurianual (PPA 2020-2023).

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), presidida por Ricardo Nicolau deve apresentar e votar o relatório final sobre a LOA. Os membros da comissão aprovaram 863 emendas impositivas e rejeitaram 84 emendas, sendo 81 individuais e três coletivas, sugeridas ao orçamento do ano seguinte