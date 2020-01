Desembargador do TJAM recebe medalha de honra Ruy Araujo na ALEAM

Elcir Simões de Olivera recebe Medalha Rui Araújo das mãos dos autores da proposição de homenagem na ALEAM. | Foto: Leonardo Mota - EM TEMPO

Manaus - O desembargador Elci Simões, ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) foi destaque hoje (18), em sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), ao receber a medalha “Ruy Araújo”, concedida ao magistrado pelos relevantes serviços prestados no Estado. A honraria é resultado de uma proposição conjunta, do presidente da casa, o deputado estadual Josué Neto e da deputada estadual Therezinha Ruiz.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, representantes do poder público e da família do magistrado. Durante a abertura da solenidade, Josué Neto, destacou os principais momentos da vida e carreira do desembargador, que ao longo da carreira atuou principalmente, no interior do Amazonas; além de agradecer o reconhecimento dos colegas de poder que aprovaram a moção.

Reconhecimento

Emocionado, Elci Simões subiu à tribuna para discursar sobre as homenagens recebidas do dia. Na ocasião, o magistrado ainda ressaltou que suas origens amazonenses só valorizam ainda mais esta conquista. “A medalha que recebo que hoje nesta augusta casa, muito me honra. Dentre várias homenagens, está se destaca por ter sido concedida por votação dos legítimos representantes dos Amazonas, minha terra natal”, discursou o desembargador.

Luiz Otávio Neves, diretor do Grupo Raman Neves de Comunicação | Foto: Leonardo Mota

Luís Otávio Neves, diretor do Grupo Raman Neves de Comunicação, fez questão de reforçar a importância de conceder à medalha Ruy Araújo a um cidadão amazonense, tão ilustre e com uma história de vida repleta de superações. “Essa homenagem concedida ao desembargador também representa a valorização da identidade regional que nós, do Grupo Em Tempo ressaltamos em nossos trabalhos diários. Quando um filho da terra tão ilustre e competente como Elci Simões é agraciado com esta honrara, o povo também se sente representado, ” finalizou o diretor.

Terezinha Ruiz também propositora da homenagem, discursou na tribuna do plenário a respeito do afeto e admiração que mantém por Simões, além enaltecer as qualidades profissionais do auditor-geral do TJAM. “É incrível como sempre recordo de boas lembranças de Elci, desde que minha mãe o conhecia. Além de um amigo, ele é um excelente profissional, ético que atua de maneira benéfica ao Amazonas”, ressaltou a deputada estadual.

“O desembargador é um exemplo para todos nós, sua boa atuação no judiciário é fruto do profundo conhecimento dos princípios do Direito. Além disso, Simões atua de forma célere e eficiente frente às demandas do Tribunal de Justiça do Amazonas”, destacou o presidente da casa.

A Medalha Ruy Araújo é a mais alta comenda outorgada pela Aleam a uma personalidade por seus méritos no meio político, jurídico ou cultural e demais segmentos da sociedade amazonense.

