Willace será o candidato à câmara de Manaus pela 'Família Souza'

O martelo batido foi informado à coluna pelo tio, Fausto Souza | Foto: Reprodução

Willace, o ungido

Willace Souza, um dos filhos do ex-deputado estadual Wallace Souza, será o candidato da família à Câmara Municipal de Manaus em 2020.

O martelo batido foi informado à coluna pelo tio, Fausto Souza, ex-vereador e ex-deputado, que, ontem, no plenário da Aleam, posou para fotos ao lado do deputado Fausto Júnior, provável candidato do PV na corrida municipal majoritária.

Fausto se anima

A pré-candidatura do deputado estadual Fausto Júnior à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020 pode virar realidade antes das festividades de Ano Novo.

Na manhã de ontem, ele conversou animadamente com os deputados Belarmino Lins e Álvaro Campelo, que compõem a forte bancada do Progressistas, a maior da Aleam.

Elogiado pelo tio Belarmino, Fausto saiu empolgado da conversa, mostrando-se disposto a aceitar o convite da cúpula nacional do PV e topar o desafio da batalha municipal no próximo ano.

Privatização da Eletrobrás

O plano do governo Jair Bolsonaro é realizar uma capitalização da estatal | Foto: Divulgação

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dificilmente acontecerá, este ano, a votação do projeto de lei que determina a privatização da Eletrobras.

O projeto foi encaminhado à Câmara em novembro, mas Maia afirma não ter pressa para a casa examinar a matéria. Após o recesso legislativo, ele criará uma comissão especial para tratar do projeto.

O plano do governo Jair Bolsonaro é realizar uma capitalização da estatal, responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia.

Leilão sob suspeição

Está nas mãos do juiz da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Paulo Assed Estefan, a decisão sobre a validade ou não do leilão realizado na segunda-feira (17), no Tribunal de Justiça do RJ, que pode reabrir o Tropical Hotel.

O juiz analisa a situação da empresa Nyata Serviços Financeiros Ltda, que arrematou, por R$ 120 milhões, o hotel avaliado em R$ 182 milhões.

A empresa não efetuou o depósito judicial sobre a caução de R$ 6 milhões equivalente a 5% do valor do imóvel situado em uma área de 235,2 mil metros quadrados, na Ponta Negra, em Manaus. O depósito deveria ter sido feito até o dia 12 último.

Vale mais gordo

“A elevação do benefício foi um gesto de grandeza do presidente Josué Neto, fazendo justiça aos nossos abnegados servidores”, declarou o deputado Belarmino Lins, relator do projeto de resolução legislativa que aumentou de R$ 1.400,00 para R$ 1.500,00 o valor do Vale Alimentação dos servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa.

A nova medida vai valer a partir de janeiro de 2020.

Neste dezembro, os servidores abocanham dois vales extras, no valor de R$ 1.400,00, confirmados pelo deputado-presidente Josué Neto (PSD).





Igrejas ajudam APB

A batalha do presidente Jair Bolsonaro para apressar a criação do Aliança Pelo Brasil (APB) ganhou a força da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil (Concepab), presidida pelo bispo Robson Rodovalho, e da Frente Parlamentar Evangélica, presidida pelo deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM).

Além das poderosas organizações, outras entidades religiosas de várias denominações resolveram se engajar em favor do APB, que conta, ainda, com o empenho dos militares pela causa.

Cães e gatos

Protetora dos animais no Parlamento Estadual, a deputada Joana Darc (PL) comemorou a aprovação, na Câmara Federal, do projeto de lei que aumenta a pena de quem abusa, fere ou mutila cães e gatos.

O projeto é de autoria do deputado Fred Costa (Patriota-MG) e estabelece a pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animal.

Veterinário criminoso

Joana Darc também não esconde sua satisfação com a detenção, em São Paulo, do veterinário André Luís Sotero Vital, que possui registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas (CRMV-AM).

Com apelos de Joana junto ao governador Wilson Lima, o veterinário foi mandado embora da ADAF (Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas) por conta da participação em uma rinha envolvendo cães da raça pitbull. A rinha, segundo a polícia, matou um animal e mutilou outros 19.

CPI do Feminicídio

A deputada Renata Abreu (Podemos/SP) pode emplacar a CPI do Feminicídio na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira.

Ela conta com 102 assinaturas para pedir a criação da CPI, o suficiente para alcançar o objeto de sua propositura à Mesa Diretora da Câmara.

DEM e PDT no interior

As comissões nacionais do DEM e do PDT já analisam a articulação de palanques municipais em 2020 visando à formação de alianças importantes para as eleições presidenciais de 2022 em diversos estados brasileiros.

No Amazonas, Pauderney Avelino e Hissa Abrahão ainda não se manifestaram sobre o jogo anunciado por DEM e PDT que já acertam alianças sobre chapas majoritárias no Rio de Janeiro, em Salvador e Fortaleza.

Pacientes com TEA

Presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa, a deputada Mayara Pinheiro (Progressistas) sugeriu a criação de mais uma frente política, a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com TEA (Transtorno Espectro Autista).

O problema da criação de tantas frentes na Aleam reside na total ineficiência delas após serem criadas. Mais de 130 frentes existem na Casa sem apresentar resultados convincentes.

Mercado aéreo

Da tribuna da Aleam, o deputado João Luiz (Republicanos) comemorou, ontem, o sucesso de sua recente audiência, em Brasília, com o superintendente de Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação (Anac), Rafael José Botelho.

Rafael disse ao parlamentar que é real a possibilidade de a ANAC abrir o mercado aéreo no interior do Amazonas. A notícia é alvissareira num momento em que a MAP/Passaredo se mostra omissa no interior do Estado, causando prejuízos irreparáveis às populações interioranas.