Potencial da ZFM é a própria Floresta, diz presidente do IRICE

Em artigo divulgado no jornal O Estado de São Paulo, o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio exterior (IRICE), Rubens Barbosa, chama a atenção para as discussões sobre a política federal de incentivos fiscais no âmbito da reforma tributária que se processa no Congresso e enfatiza a necessidade de renovação da Zona Franca de Manaus com ênfase na bioeconomia.

“Com subsídios anuais do Governo Federal que sobem atualmente a cerca de R$ 25 bilhões, a ZFM nunca se voltou para o maior potencial da Amazônia: a floresta e a biodiversidade”, afirma o presidente do IRICE, defendendo o novo polo de desenvolvimento econômico com o aproveitamento dos produtos naturais da floresta de forma sustentável.

“Com investimentos públicos e privados de R$ 7,15 bilhões ao longo de dez anos - oriundos de concessões, parcerias público-privadas e outras -, a geração de empregos diretos e indiretos no Amazonas poderia chegar a 218 mil vagas. Só durante as obras de infraestrutura seriam gerados 12 mil empregos”, discorre Rubens.

Hora do debate

Apesar da instabilidade do governo Jair Bolsonaro nas questões ambientais, Rubens Barbosa diz valer a pena o amadurecimento do debate sobre a bioeconomia no contexto da ZFM, conforme proposta encaminhada pelo Instituto Escolhas a Bolsonaro visando a dinamização do parque industrial amazonense.

Na bioeconomia, o estudo sugere o uso do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) para se transformar num foco de excelência da floresta, aponta Rubens.

“Manaus poderia ser o primeiro hub de pesquisa em bioeconomia, integrado com os principais centros de pesquisa do mundo, com conhecimento específico sobre os ecossistemas de florestas tropicais”.

Vai cair na real

Rubens Barbosa sustenta, em seu artigo no Estadão, que o governo Bolsonaro, a despeito de suas inconsequências, acabará caindo na real e aceitando os ventos do mundo que sopram em favor da valorização econômica dos produtos da biodiversidade da região.

“Poderiam ser desenvolvidas pesquisas para emprego de madeira tropical em escala industrial nos sistemas estruturais da construção civil, para emprego dos produtos da floresta nas indústrias da moda e têxteis, das fibras amazônicas na indústria automobilística e de plásticos verdes, dos produtos da biodiversidade na indústria de cosméticos, das plantas e insetos para food tech”.

Abaixo o canhão

De acordo com o prefeito Arthur Neto, o canhão colocado na Praça do Mindu em meio a um chafariz na Bola do Mindu durante a gestão de Amazonino Mendes, em 2012, será derrubado até o final de 2020.

A obra custou R$ 1,5 milhão e foi inaugurada às pressas antes do final do mandato do Negão, que perdeu a reeleição na disputa com Arthur naquele ano.

Inacabada, a obra virou motivo de galhofas por parte dos moradores da área, que possuem denominações hilárias e impublicáveis para algo que parece um canhão sem o menor significado histórico.

Partidos se reorganizam

Mudanças como o fim das coligações estão obrigando diversos partidos a aventarem a possibilidade de fusões de olho nas eleições municipais de 2020, mas, sobretudo, visando as batalhas previstas para 2022, quando estarão em jogo a Presidência da República e os governos estaduais.

Na visão de alguns caciques nacionais, as fusões, reflexos dos novos tempos, reduzirão o absurdo número de partidos políticos existentes hoje no País. Vários deles aproveitarão o atual recesso legislativo para debater o tema, que não deixa de despertar expectativas e tensões nos estados.

PT seria esmagado

Com Lula fora do jogo para 2022, impedido pela Lei da Ficha Limpa, analistas nacionais consideram que o PT se enfraqueceria com as fusões de legendas, caso elas prosperem.

Por exemplo, a fusão PSDB/DEM/PSD resultaria em um partido com cinco governadores contra quatro do PT. Além dos estados, a legenda de esquerda também se enfraqueceria no Congresso Nacional onde o novo partido teria uma bancada constituída por 92 deputados e 22 senadores, enquanto o PT continuaria com 6, perdendo para o MDB com12 senadores.

Fundo milionário

Caso avance a fusão, o Fundo Eleitoral do novo partido também seria milionário considerando os R$ 386 milhões abocanhados por PSDB, DEM e PSD nas eleições de 2018.

MDB ficou com R$ 234 milhões e o PT, 212 milhões.



Moro no alto

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi escolhido pelo jornal Financial Times (FT) como uma das 50 personalidades da última década. Trata-se do único brasileiro na lista.

Segundo o jornal, Moro liderou uma investigação de combate à corrupção que “abalou as estruturas políticas da América Latina”. A publicação cita até a prisão imposta pelo ministro, quando ele era juiz, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção e lavagem no caso do tríplex do Guarujá (SP).

“Empresa Sustentável”

As empresas do setor privado do Estado do Amazonas, que adotarem práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva, ou na prestação de serviços, agora poderão apresentar o selo “Empresa Sustentável”.

A certificação está instituída na Lei Ordinária 5.013/2019, de autoria da deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), promulgada no último dia 18, no plenário da Assembléia Legislativa.

Boas práticas

Para Ruiz, a nova Lei tem como objetivo incentivar as boas práticas de sustentabilidade empresarial, a fim de que o processo produtivo e o desenvolvimento econômico se compatibilizem com a proteção do meio ambiente.

A Lei 5.013/2019 estabelece que o selo será concedido às empresas que comprovarem a adoção de medidas ambientalmente sustentáveis no processo de extração e utilização de matérias primas para a fabricação de seus produtos. Determina também a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos da indústria, comércio ou construção civil, bem como o reuso de água.

Mulheres fortes

Aos poucos, as mulheres ganham mais espaço para elevar sua participação nos processos eleitorais. Em 2020, elas terão direito a no mínimo 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão.

A regra é parte de três resoluções aprovadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral.

A bancada feminina no Congresso Nacional quer ir mais além, lutando para aumentar o número de candidaturas femininas nas eleições municipais do próximo ano.

Privatização, não

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), garante que o atual modelo de privatização da Eletrobras, cujo projeto tramita na Câmara dos Deputados, não vai passar no Senado Federal caso avance no Congresso.

A matéria também encontra dificuldades na Câmara onde o deputado-presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o projeto terá problemas se não tiver anuência no Senado.

Folia religiosa

Apesar das naturais diferenças, autoridades católicas e evangélicas manifestam, nas redes socais, sua euforia com a sanção, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do projeto que prorrogou, até 31 de dezembro de 2032, a isenção de ICMS para templos religiosos e entidades beneficentes.

A prorrogação irá beneficiar, além de templos e igrejas de qualquer tipo de culto, as santas casas, entidades de reabilitação, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e associações Pestalozzi.