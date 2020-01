Presença de Bolsonaro em Manaus amanhã é um mistério

Nos bastidores, comenta-se que dele deve prestigiar a troca dos Generais e ainda, articular apoio a coleta de assinatura para criação do partido Aliança Pelo Brasil (APB) | Foto: Divulgação

Manaus – A presença do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), na solenidade de passagem de Comando da 12ª Região Militar (12ª RM), desta quarta-feira (8), ainda é um mistério. Isso porque, a viagem à capital Amazonense não aparece na agenda oficial do Presidente. Contudo, nos bastidores comenta-se que dele deve prestigiar a troca dos Generais e ainda, articular apoio a coleta de assinatura para criação do partido Aliança Pelo Brasil (APB).

Sobre o assunto, a assessoria de comunicação do 12ª RM, informou que no último comunicado interno oficial de ontem, indicava a desistência da visita do presidente.



Jair possui uma viagem oficial a cidade, no mês de fevereiro para um encontro com o Superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes, um dos tentáculos do APB no Estado. | Foto: Divulgação

A presença de Bolsonaro em Manaus começou a ser especulada pela imprensa, que chegou a citar uma reunião ‘secreta’ do presidente com militares neste dia. A causa real, pode ser a passagem de bastão entre os Generais Carlos Alberto Maciel Teixeira e Eduardo Pazuello. Jair possui uma viagem oficial a cidade, no mês de fevereiro para um encontro com o Superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes, um dos tentáculos do APB no Estado.

Se Bolsonaro visitar a cidade pela terceira vez, fica em evidência a importância da região amazônica para seu governo, tanto no quesito de apoio a Zona Franca de Manaus, BR-319 e criaçãp do APB.