Plano para derrotar direita em Manaus gera atrito na esquerda

Foto: Divulgação

Manaus – Uma estratégia para derrotar a direita, no pleito municipal deste ano, a partir da construção de uma mega aliança com seis legendas da esquerda – Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido da Mobilização Nacional (PMN) -, causa impasse, dentro de siglas que já possuem pré-candidatos declarados.

Até o momento, o cenário da disputa está previamente formado pelo deputado federal José Ricardo (PT), que aparece nas últimas pesquisas de intenção de voto; pelo pré-candidato e presidente do PMN, Marcelo Amil, pelo pré-candidato Jonas Araujo do Psol e do prefeiturável Hissa Abraão (PDT), que já conta com a benção do presidente nacional da legenda, Carlos Lupi. Mas, para que este bloco tenha êxito, estes nomes precisão desistir de suas candidaturas e dar lugar a dois nomes de maior representatividade política, para formação da chapa.

O presidente estadual do PCdoB, Eron Bezerra disse que esta aliança poderá fortalecer e concretizar a candidatura da ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB). Para ele, a escolha pelo nome dela será natural, por conta das votações expressivas durante as eleições para a Câmara Federal e Senado. “A pré-candidatura de Vanessa é uma realidade dentro do partido. A representação que ela possui é positiva em muitos aspectos, tanto que a qualifica como uma candidata natural”, comentou Bezerra.

Eron confirmou a existência de um diálogo aberto com PT, PDT, Psol PSB e PMN, para viabilizar um sustentáculo a chapa majoritária ao cargo do executivo e vice. Os cinco partidos citados ainda não definiram suas candidaturas oficiais, a decisão final sobre o apoio deve ser resolvida após as plenárias partidárias de cada sigla. Conforme o calendário eleitoral de 2020, esta oficialização perante a Legislação Eleitoral, só ocorre entre os dias 20 de julho e 5 de agosto deste ano, durante as convenções partidárias.

Sobre a composição da chapa que disputaria a prefeitura, Bezerra pondera o discurso sobre uma imposição, explicando que existem possibilidades abertas, de apoio e formação do lado esquerdo do pleito municipal. “Não descartamos a ideia de Vanessa vir como vice também, cada partido tem nomes competitivos, que podem assim como ela, compor uma chapa forte, até mesmo apoiando ”, explica.

Ele também antecipa que o nome de Vanessa, deve ser confirmado à eleição nas plenárias partidárias do PCdoB em fevereiro. “Existe o diálogo aberto entre os seis partidos, não batemos o martelo ainda, mas durante as plenárias do PcdoB em fevereiro o nome dela será oficializado à candidatura. Quantos aos outros companheiros de outros partidos, ainda é cedo para definir o cenário do apoio de cada um”, ponderou o presidente.

Contra o plano

Enquanto Eron faz planos, o pré-candidato pelo Psol Jonas Araujo declara que irá manter sua intenção de concorrer a prefeitura de Manaus. “Minha pré-candidatura permanece firme. Contudo, estamos acompanhando essa articulação e para nós do PSOL não é viável nos unirmos a outros partidos, pois visamos dar visibilidade a campanha dos vereadores com uma candidatura própria”, justifica Araújo.

Em favor

Sobre a proposta de coalização entre os partidos, Hissa Abraao diz estar disposto a colaborar com a iniciativa. “Tenho conversado sobre o assunto com os partidos de esquerda. Caso seja necessário me coloco à disposição e se tiver outro candidato, também estaremos dispostos a ingressar no apoio a ele”, comenta Hissa.

Já Marcelo Amil também endossa os discursos de pluralidade entre a esquerda. “O projeto do PMN é coletivo. Estamos buscando a unidade construída de maneira plural e democrática. Se alguém diz que busca um projeto coletivo e não está disposto a fazer concessões, então está sendo falacioso”, destaca Amil.

Transporte de qualidade

O nome de Vanessa Grazziotin voltou a mídia local, após uma publicação em suas redes sociais. A postagem mostrava da ex-senadora dentro de um ônibus, na cidade de Curitiba, onde Vanessa acompanha a mãe em tratamento de saúde. “Se tivéssemos um transporte coletivo de qualidade, certamente não teríamos tantos carros: – poluição + saúde”.

A legenda da foto de Grazziotin faz referência aos serviços de transporte da cidade curitibana, que oferece aos usuários, a Rede Integrada de Transporte (RIT), conhecida pela sigla americana BRT. O sistema BRT foi criado e implantado na capital paranaense ainda década de 1970, em Manaus o projeto foi descontinuado.

Alianças x Candidaturas

A frente esquerdista não deve ser atrapalhada pela nova regra estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prevê a disputa individual das legendas partidárias para os cargos de vereadores. Ou seja, a votação de cada partido é o que vai eleger os novos parlamentares da Câmara Municipal (CM).

Anteriormente os partidos formavam coligação em chapas majoritárias para cargos do executivo e disputavam as vagas na CM proporcionalmente. Essa disposição permitia a distribuição das cadeiras, de acordo com a formação das alianças por partes. Tais uniões distribuíam os votos reunidos pelo bloco partidário, definindo pela soma dos votos o destino das vagas de forma proporcional a participação de cada partido.