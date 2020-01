Vídeo: Jonas Araújo revela projetos e ideais para Prefeitura de Manaus

O professor Jonas Araújo se apresenta como um dos pré-candidatos à prefeitura de Manaus | Foto: Em Tempo

Manaus - Em entrevista ao programa Conversa Franca da WEB TV EM TEMPO, na última segunda-feira (2), apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o professor militante Jonas Araújo Júnior revelou suas convicções ideológicas e planos enquanto pré-candidato à prefeitura de Manaus nas eleições 2020.

Contato precoce com a política de esquerda

Seus pais eram filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT), então teve contato com as lutas políticas do Amazonas desde criança. Tendo, assim, a oportunidade de entender e criar interesse nas dinâmicas de articulações dos movimentos sociais de esquerda. No entanto a sua atuação independente só ocorreu efetivamente após a morte do pai, quando se envolveu em movimentos estudantis.

Atualmente é vinculado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e membro da corrente “Primavera Socialista” (vertente onde pautas relacionadas à educação, gênero e periferia são priorizadas), levantando a bandeira dos Direitos Humanos. Ele se apresenta como um dos pré-candidatos à prefeitura da cidade nas eleições de 2020

“Nossa perspectiva enquanto Poder Executivo é criar um plano de cidade mais humana. Com isso, pensamos em desenvolver bairros populares, a fim de resolver o problema relacionados a habitação, por exemplo", informou.

Planos para educação

Ao ser questionado de que maneira pensa em investir e desenvolver a educação no Amazonas, o professor afirma acreditar no modelo de “alfabetização científica”, onde as escolas possam ser um ambiente de livre pensamento, possibilitando a ruptura de muitos dogmas e preconceitos, um exemplo dado é a implantação de um viés laico, a fim de respeitar a diversidade religiosa, tão presente em nosso país.

“A escola precisa ensinar o debate democrático, acabando com a ideia de que existem donos da verdade. ”

Criação de uma nova política e desafios da primeira candidatura

É a primeira vez que Jonas se propõe a um cargo eletivo, e já surge concorrendo a um posto de grande responsabilidade. Ao ser questionado pela apresentadora se não seria um passo muito grande, ele responde que se sente confiante por ter a habilidade de articulação. Com um grande número de pessoas trabalhando coletivamente é possível transformar a realidade.

Além disso, aponta a atuação do PSOL em diversas esferas sociais, com a colaboração no desenvolvimento de planos de educação, mobilidade e saúde da cidade de Manaus.

" Conhecemos as políticas públicas, e a forma que o Estado se organiza. Nunca tivemos a oportunidade de gestar porque existe a cooptação, e isso nunca atraiu o partido [...] E se a cidade quer conhecer uma nova forma de vivenciar e construir política, o momento é esse " Jonas Araújo, pré-candidato a prefeito de Manaus

Para saber mais sobre os posicionamentos políticos e planos de governo, confira a entrevista na íntegra:

*Colaborou equipe Web TV Em Tempo