Wilson Lima anuncia investimento de quase R$ 17 milhões no Amazonas

Manaus- O governador do Amazonas, Wilson Lima , anunciou, nesta sexta-feira (17), investimentos em diversas áreas do setor primário, da ordem de R$ 17 milhões. Na sede da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Wilson Lima entregou implementos e insumos que beneficiarão produtores rurais da capital e interior. O governador também anunciou contrato firmado com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e lançou edital para seleção de projetos do setor primário.

Foram distribuídas 46 toneladas de ração para 42 piscicultores, no valor de R$ 405.621,25. Também foram assinados termos de doação de 35 kits de casas de farinha no valor de R$ 266.408,00, beneficiando 12 associações. Além disso, o governador entregou quatro caminhões frigoríficos totalizando R$ 904.000,00. Destes, três são destinados ao projeto Peixe no Prato e um ao Projeto de Prevenção ao Desperdício de Alimentos.

Foram assinados, ainda, Termos de Cessão de Uso de 24 freezers, sendo 12 para prefeitura de Benjamin Constant e 12 para prefeitura de Tabatinga, no valor de R$ 44.304,00.

“Tem duas entregas importantíssimas que eu gostaria de ressaltar, que são os caminhões. Três deles vão para o programa Peixe no Prato, que é um programa que nós começamos no ano passado. Só em 2019 nós vendemos para a comunidade algo em torno de 12 toneladas de peixe. Outro caminhão é para combater o desperdício de alimentos. Só no ano passado nós evitamos que 54 toneladas de alimentos fossem para o lixo”, ressaltou o governador.

Desenvolvimento

Wilson Lima destacou o papel do setor primário aliado a outras atividades, para o desenvolvimento econômico do Amazonas. “Nós estamos fortalecendo o setor primário e trabalhando em três grandes polos, para o desenvolvimento econômico do Estado do Amazonas. A bioeconomia, que é fundamental para o nosso Estado; gás e óleo, que a gente já tem alguns avanços, com implantação da Eneva no município de Silves e os postos que já tem lá no Juruá; e a questão da mineração, que nós temos um grande projeto, que é a Potássio do Brasil lá no município de Autazes”, pontuou o governador.

Wilson Lima avaliou, ainda, que os investimentos impulsionam a economia do Estado. “Essas são atividades que nós estamos fazendo frente pra poder ser um complemento à Zona Franca de Manaus e, em todo esse contexto, está o setor primário. A gente tem feito muitos investimentos, como a pavimentação e recuperação de ramais, pavimentação de rodovias, o resgate da feira agropecuária que aconteceu lá em Parintins, que está acontecendo aqui em Manaus, e uma série de outras atividades que estamos desenvolvendo, para fomentar a piscicultura e outras cadeias produtivas, como a do abacaxi, do açaí, do guaraná e assim por diante”, frisou o governador.

Adaf

Por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), foi feita entrega simbólica, com Termo de Recebimento, de uma balsa, dois containers e uma pick-up leve.

A balsa, adquirida por meio do recurso da fonte do Tesouro Estadual, no valor de R$ 485.000,00, vai funcionar como Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA), no município de Novo Aripuanã. Os dois containers no valor de R$ 280.400,00 serão implantados como barreiras nas comunidades do Igapó Açú, no Careiro Castanho, e Sucundurí, em Apuí. Já a pick-up, no valor de R$ 66.800,00 vai para a Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) da Adaf, em Parintins. Os containers e a pick-up foram adquiridos via convênio com o Mapa.

As entregas fazem parte das ações para a suspensão da vacina contra febre aftosa em 13 municípios, como parte do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (Pnefa).

“Eu estive reunido com representantes do Ministério da Agricultura para que os municípios do sul do Amazonas estivessem livres da vacinação contra febre aftosa. Esse é um sonho dos pecuaristas daquela região. Isso faz com que os nossos produtores daqui estejam competindo em pé de igualdade com outros estados da Federação, como Mato Grosso, São Paulo”, disse o governador.

Ele também comentou as vantagens comerciais para os pecuaristas. “No momento em que a gente está livre da vacinação da febre aftosa naqueles municípios, o nosso pecuarista pode vender a sua carne para qualquer lugar do mundo, principalmente para a China e Europa, que são os dois mercados consumidores de carne brasileira”, observou Wilson Lima.

Também foram entregues equipamentos tecnológicos para as Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs), adquiridos por meio da fonte do Tesouro Estadual no valor de R$ 320.000,00.

Idam

O governador anunciou o contrato firmado entre o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com repasse de R$ 2,04 milhões ao Idam. O recurso será aplicado na aquisição de 50 tablets, 50 ultrabooks e 20 veículos tipo passeio, destinados a municípios onde a questão ambiental requer maior orientação e procedimentos técnicos no aproveitamento das áreas degradadas, evitando queimadas.

Outra parceria entre Idam e Mapa contempla a capacitação e fortalecimento das indicações geográficas dos peixes ornamentais do Rio Negro, do guaraná de Maués e do abacaxi de Novo Remanso. O projeto tem orçamento de R$ 167.265,00.

ADS

Foram entregues dez aeradores para o produtor Ciro Barreto, do município de Rio Preto da Eva. Com um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, estão disponíveis, no total, 1.000 unidades, com cota máxima de até 10 unidades por piscicultor. A utilização dos aeradores na piscicultura aumenta em até três vezes a produtividade dos peixes de criação.

Parceria com o FPS

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), lançou o edital de R$ 10 milhões para seleção de projetos do setor primário no Amazonas, através da assinatura de um termo de lançamento do edital.

O secretário de Produção Rural, Petrúcio de Magalhães Júnior, enfatizou a importância do trabalho integrado com o FPS na entrega de implementos, em benefício dos produtores rurais. “Nós não estamos só fazendo entregas, nós estamos conectando. A associação recebe o trator e os implementos e o Idam entra com os cursos. A gente conecta com o Banco da Amazônia, conecta essas entidades com o crédito. Isso faz a diferença lá na ponta, na produção”, considerou o secretário.

