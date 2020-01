'Bolsonaro não é de promessas e sim de compromissos com o Amazonas'

Coronel Alfredo Menezes revela que após assumir o comando da Suframa, as empresas resolvem seus problemas sem recorrer a favores políticos | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes, um dos homens de confiança do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), revela à WEBTV EM TEMPO os motivos da desistência da pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, em um momento em que mais de dez pré-candidatos se colocam à disposição do cargo. Ele ainda fala da sua rotina junto ao PIM e as principais diferenças da Suframa antes e depois da gestão dele.

EM TEMPO – O que motivou a tirar seu nome da disputa da Prefeitura de Manaus, mesmo tendo apoio do presidente Jair Bolsonaro?

AM - Não pretendo ser candidato à prefeitura, mas agradeço àqueles que lembraram do meu nome. Se um dia eu vir a ser parlamentar, não quero entrar nesse ‘game’ de trocas de favores. Isso é o que o Presidente vem tentando combater, por isso está criando um novo partido.

EM TEMPO – Como está sua relação com os governos federal e estadual?

AM - Desde quando assumi a cadeira na Suframa, por meio dela, sempre buscamos manter diálogo com as governanças estaduais e municipais, isso também inclui os deputados e senadores do Amazonas. Nós não estamos fugindo da bancada, nós queremos ser convidados para debater assuntos que nos dizem respeito. Antes de mim, existem figuras com poderes maiores de decisão, como o governador, os ministros e o presidente, eu sou apenas mais uma peça a favor do funcionamento dessa engrenagem. Nós temos uma nova governança participativa e aberta, projetando o nome do Polo Industrial de Manaus (PIM) para o Brasil. Há doze anos, um presidente e ministros não participavam de uma reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS). Por meio dessas reuniões, fizemos aprovações de projetos importantíssimos, como o Processo Produtivo Básico (PPB), que estava atrasando em 12 anos a competitividade, o desenvolvimento e o progresso do PIM e ninguém fazia absolutamente nada.

EM TEMPO – Qual a maior diferença entre a Suframa antes e depois da sua gestão?

AM - Destravamos o PPB, revitalizamos o Distrito, e concedemos uma nova regulamentação fundiária à região. Ainda fizemos uma feira de desenvolvimento sustentável sem usar dinheiro público, apenas com dinheiro de investidores e o apoio da Suframa. Essas melhorias incomodam quem estava no poder e não fazia nada. Agora, as empresas podem resolver seus problemas diretamente na Suframa, sem precisar recorrer a favores políticos. O ego de parlamentares que tiveram seus interesses afetados tenta desconstruir o nosso trabalho. Nós não temos desrespeito por nenhum deles, mas não temos a reciprocidade nessa postura. Vejo que as pessoas nos atacam e depois esperam que eu vá pedir desculpas pelos ataques vindo delas próprias Quem perde com isso é o Estado, são as pessoas do Amazonas”.

EM TEMPO – E essa mudança também se reflete em um estreitamento com fábricas do PIM?

AM - Duas ou três vezes na semana, visito empresas do Distrito e, durante essas visitas, os gestores e empresários afirmam que nunca haviam conhecido antes um superintendente. Isso mostra nossa diferenciação, nosso jeito leve e responsável de governar. Eu sou um nome técnico, possuo qualificações que justificam a minha escolha para ocupar o cargo.

EM TEMPO – O que mais lhe causou preocupação, no início da sua gestão, em 2019?

AM - Quando assumimos a superintendência, dois ou três se colocaram sempre contrários a nossa presença. Sou amazonense nascido no bairro cachoeirinha, e vivi minha adolescência toda em um bairro humilde, o Alvorada. Eu conheço a nossa realidade, mas existem pessoas que vêm de outros estados e começam a ‘construir’ coisas aqui, nos deixando preocupados. Alguns deles estão respondendo processos na justiça, tem seu nome envolvido em operações e investigações. Queremos trabalhar para o bem do Estado e da região. Vemos que pessoas querem nos aturdir em temas que dominamos, por problemas com seu próprio ego. Eu fui designado para desenhar soluções para a minha região, não para desrespeitar ninguém, mas estas pessoas desrespeitosas nos xingam com palavrões e outras atitudes nada ‘republicanas’. Eu sou apenas um superintendente, não tem como meu cargo ser comparado ao de outras autoridades maiores. Nas relações interpessoais, o respeito sempre vem do superior. Mas estes ‘graúdos’ são quemnos desrespeitam.

EM TEMPO – Qual o motivo de tanta instabilidade sobre os incentivos da ZFM?

AM - Estamos recebendo incentivos há 52 anos, mas as nossas lideranças não desenvolveram qualquer alternativa ao projeto ZFM, ficamos dependendo de um ‘bolsa família’ até hoje. Não se pensou em Bioeconomia, Turismo ecológico ou projetos de políticas públicas de desenvolvimento e continuidade para a economia da região. Qual é a finalidade desse incentivo? Ficar com o pires na mão até 2073 ou desenvolvermos a nossa região de acordo com a nossa vocação? Nossas lideranças nunca, de fato, tomaram atitudes em favor da região Amazônica. Eles só afirmam com discursos que defendem o modelo econômico. O presidente Bolsonaro não é de promessas e sim de compromissos com o Amazonas. O estadista é alguém que pertence à nação e o político é alguém que pensa que a nação lhe pertence’. Ele vê seu mandato como um grande balcão de negócios a seu favor, alguém que não coloca suas ações à disposição da população, em favor do futuro das pessoas.

EM TEMPO – O que o senhor pode adiantar sobre o Conselho da Amazônia, que será comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB)?

AM - Vai ser um comitê que vai tratar assuntos regionais, além de criar uma força semelhante à força nacional, com intuito de proteger a região. Além dele, será criada, pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Secretaria da Amazônia, com sede em Manaus. Essa pasta deverá desenvolver a bioeconomia, além de realizar a inclusão do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) ao organograma da Suframa. Empresas estrangeiras vão ser incentivadas a entrar no PIM, gerando mais empregos e rendapara a população.

EM TEMPO – Por que as pessoas insistem em dizer que o presidente Bolsonaro é contra a Amazônia?

AM - Quem afirma que Bolsonaro é inimigo desta região afirma isso sem propriedade. Pois, além dessas ações futuras, o governo federal investiu cerca de 1,6 bilhão, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional, que devem ser aplicados pelo Governo do Estado. Sou um homem sério e íntegro, tenho apenas um CPF e não possuo vícios. Sou casado com a mesma mulher há 31 anos. O que nós precisamos, na política, é de personalidades com integridade, que não mudem de postura conforme a maré, para atender a seus próprios interesses. Existem deputados que nem terminaram seu mandato e já querem ser prefeitos e governadores, uma pressa exagerada para subir nacarreira política.