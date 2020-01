Braga admite que não há tempo para aprovar reformas

Brasília -O senador e líder do MDB, no Senado, Eduardo Braga (MDB) informou que não há tempo hábil de discutir e aprovar cinco reformas econômicas e outros 14 projetos, previstas para aprovação pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em entrevista ao Uol, o emedebista esclarece que é necessário ter foco e estabelecer quais matérias são prioridades.

Sob o comando da maior bancada da casa, Braga espera que lideranças como dos presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia, respectivamente, indiquem um norteador para os assuntos. O líder emedebista acredita que somente as PECs dos fundos públicos e emergencial devem ser aprovadas no primeiro semestre. Ele acrescenta que, talvez, a PEC que trata da prisão após condenação em segunda instância possa entrar na lista de prioridades, mas esta não faz parte da lista assumida publicamente pelo governo. O resto, diz Eduardo Braga, é pouco provável.

Quem compartilha do mesmo pensamento é o senador Alvaro Dias (Podemos-PR), líder da segunda maior bancada do Senado, também entende que não há tempo hábil para aprovar todos os projetos de interesse do Planalto. "O governo na verdade não tem um projeto, mas devemos buscar convergência em torno de uma solução única para as propostas [de reforma tributária] da Câmara e do Senado. As PECs apresentam problemas, mas eles precisam ser contornados", declarou.

O senador acredita que a grande quantidade de projetos na mesa aumenta a responsabilidade da articulação entre governo e Congresso. O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ), também elege a reforma tributária como prioritária e mais passível de ser ratificada. Uma liderança do centrão - grupo informal formado por DEM, PP, PL, Republicanos, MDB, Solidariedade e PSD -, sob reserva, disse que no "mundo real" são muitos os projetos pretendidos pelo governo e é "impossível" aprovar todos. "O governo tem que ter uma sinfonia bem orquestrada e afinada. Mas não dá para fazer tudo, então vai chegar o momento em que o governo vai ter que dizer qual é sua real prioridade", disse ao UOL. "É muita pauta para pouco calendário", afirmou.

Projetos de Bolsonaro

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) pretende aprovar neste ano ao menos cinco reformas econômicas e outros 14 projetos. Na avaliação de líderes do Congresso, sem base articulada e com o calendário eleitoral, o pacotão ambicioso do Planalto não será aprovado integralmente. No entendimento dos congressistas, parte dos projetos que tramitam pela casa muda estruturalmente as bases do sistema público, de distribuição de recursos e interferem em setores sensíveis da economia como indústria, serviços e agronegócios. São propostas polêmicas, como a desestatização da Eletrobras, que exigem habilidade de negociação e garantia de votos.

Ainda em recesso, parte dos parlamentares mantém a desconfiança em relação ao Planalto adquirida no final de 2019. Em novembro e dezembro, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral) e os articuladores no Congresso patinaram para aprovar até pautas que eram consenso e para cumprir acordos de emendas que viabilizaram a aprovação da reforma da Previdência.

As medidas que o governo ambiciona este ano podem ser divididas em duas áreas: as PECs (Proposta de Emenda à Constituição) econômicas e os projetos de lei, que foram apresentados ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta semana. Entre as PECs, três tramitam no Senado. O chamado plano Mais Brasil é composto pelas PECs: Pacto Federativo; desvinculação dos fundos públicos; e PEC emergencial.

Esses projetos da área econômica tratam desde a desvinculação de R$ 200 bilhões em fundos públicos, até regras para gasto público e fusão de municípios. Já a reforma tributária está emperrada desde dezembro, quando deveria ter sido criada uma comissão mista para unir as propostas que tramitam na Câmara e no Senado. Outro texto de interesse da área chefiada por Paulo Guedes (Economia), a reforma administrativa, sequer foi encaminhado aos congressistas. Fora os projetos cobiçados por Bolsonaro, há pautas que estarão nos holofotes das duas casas, como a prisão em 2ª instância e a restrição do foro privilegiado apenas para o presidente da República, o vice e os presidentes de Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal.