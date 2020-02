Wilson Lima recebe motoristas de aplicativo após manifestações

Manaus - O governador Wilson Lima recebeu na terça-feira (4), em reunião na sede do Governo do Amazonas, no bairro Compensa II, zona oeste da capital, os representantes das cooperativas de motoristas de aplicativo . Eles reivindicam redução no preço do combustível e pediram apoio do Governo do Estado.

Wilson Lima explicou aos motoristas que já está discutindo com os demais governadores como viabilizar a redução no preço dos combustíveis e que essa é uma pauta nacional, que envolve diversos atores no processo. Durante o encontro, foi discutida também a possibilidade de criação de uma linha de financiamento na Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) específica para acesso da categoria.

Também participaram da reunião os secretários Alex Del Giglio (Sefaz), Caroline Braz (Sejusc) e o chefe da Casa Militar, coronel Fabiano Bó. Pelas cooperativas, estiveram na reunião o advogado da categoria, João Pessoa Jr, o presidente de cooperativa João Rodrigues Maciel, e demais representantes.

