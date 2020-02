George Lins convoca jovens para participarem da política no Amazonas

George Lins começou a ter interesse pela política desde cedo | Foto: Divulgação

A premissa de primeiramente conhecer a política no cotidiano para depois conduzi-la na prática aplica-se como uma luva à história de George Lins. Primeiro cirurgião urologista do Amazonas a obter a Certificação em Cirurgia Robótica pela empresa norte-americana Intuitive Surgical, George, que atualmente responde pela chefia do Serviço de Urologia da Fundação CECON, cresceu envolvido na política desde o berço e o desejo de abraçá-la veio como um desdobramento da experiência vivenciada pelo seu meio.



O interesse nasceu desde cedo, e com o passar dos anos, fazer parte da família com maior tradição política de todo o Estado orientou seus passos seguintes para hoje desenvolver um projeto voltado para a juventude amazonense tão ávida por participação, inclusão e ação.

Norteado por este objetivo, George Lins deseja fortalecer os laços entre os jovens do Estado do Amazonas e a política partidária, abrindo-lhes novos horizontes para uma melhor compreensão das conjunturas nacional e regional, transformando-os em verdadeiros instrumentos de mudança da sociedade.

Filiado ao Partido Progressista (PP), presidido pelo deputado federal Átila Lins, no Estado do Amazonas, George Lins possui propostas que pretende difundir, contando principalmente com a ajuda das redes sociais, visando atrair jovens para as fileiras progressistas, convocando-os à participação político-partidária ativamente.

“Entendo que os jovens devem participar mais do processo político, os jovens contestam e sonham ao mesmo tempo, e, portanto, precisam estar mais envolvidos de modo a se transformarem em reais instrumentos de ação política”, afirma o médico.

Filho do deputado estadual Belarmino Lins (PP), detentor de oito mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), e sobrinho do deputado federal Átila, outro recordista de mandatos no Parlamento, também com oito mandatos no Congresso, George diz não ter problemas com o peso da responsabilidade que carrega por descender de uma família de parlamentares de renome.

“Eu demorei a efetivamente dar os primeiros passos na política porque sempre em me firmar primeiro como médico, e, por meio de meritocracia, alçar meus voos nesta seara, e não simplesmente por ser filho e sobrinho de políticos. Eu sou o George e escreverei a minha história com minhas próprias ideias, experiências, anseios e propósitos”, assegura.

“Acabo de assumir a presidência da Juventude Progressista, e estou trabalhando para desenhar ideias e propostas que possam despertar o interesse dos jovens pela política, pois só com este envolvimento eles poderão efetivamente mudar a sociedade”, diz.

Algumas das ideias de George envolvem a criação de uma carteira de identificação para todos os jovens filiados do PP, bem como a consignação de meia entrada em eventos culturais; parceria com o Sebrae para facilitação de abertura de micros e pequenas empresas aos afiliados, e a realização de seminários e palestras para discussão de temas pertinentes às questões partidárias e de interesse público, tais como política, meio ambiente Amazônia, Zona Franca de Manaus, dentre outros, relacionados ao dia a dia dos jovens na capital e no interior do Estado.