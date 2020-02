Mobilização reúne apoiadores do Aliança pelo Brasil em Manaus

Manaus - O Aliança pelo Brasil realiza, na manhã de domingo (16), na capital amazonense, mobilização de apoiamento à criação da sigla. O evento será às 9h, no auditório do Dulcilas, Ponta Negra, Zona Oeste. Políticos de outros estados, como o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Carlos Jordy; e coordenadores da mobilização nacional, exemplo da advogada Karina Kufa; já confirmaram participação, assim como o deputado Delegado Péricles. A meta é atingir marca das 500 mil assinaturas necessárias para a criação do partido.

"Estaremos reunidos em grande mobilização das 9h às 12h de domingo. Uma equipe está preparada para recepcionar, orientar e efetivar o apoiamento de cada pessoa que for ao local com esse objetivo. É a real união de esforços que têm apenas um objetivo: auxiliar na criação do Aliança e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Estou otimista que o Amazonas será grande colaborador. Todos estão convidados", afirmou o deputado estadual Delegado Péricles.

O deputado federal Carlos Jordy reforça a necessidade de união de esforços para a criação da sigla e diz que pelo Aliança tem percorrido o Brasil inteiro. “Temos ido a vários municípios e sei que o Amazonas dará sua contribuição para a criação do partido ainda este ano. Vou à Manaus pela primeira vez e, juntamente ao Delegado Péricles, trabalharei para que tenhamos ótimos resultados", afirmou o deputado Carlos Jordy, um dos convidados do evento.

*Com informações da assessoria