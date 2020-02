Vereadores recebem com otimismo o programa ‘Pra Frente, Manaus’

Manaus – A tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM) tornou-se palco para apresentação do programa ‘Pra Frente, Manaus’, na manhã de ontem (17). O precursor da proposta, deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), discursou aos vereadores sobre o papel da CMM, no plano de soluções voltadas para os problemas da capital em temas como saúde, educação, trânsito e mobilidade urbana.

O parlamentar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), adotou a tônica de união e diálogo entre as casas legislativas. Para ele, os vereadores têm suma importância na relação entre a população com a classe política, sendo a ‘porta de entrada’ do diálogo sobre Manaus. “O Vereador por vezes é a ‘porta de entrada’ das soluções dos problemas da população. Por esta razão, é dada a importância do diálogo entre a CMM e a Aleam no processo de soluções para a cidade de Manaus. Desde que lançamos o projeto ‘Pra frente Manaus’; uma iniciativa suprapartidária, tivemos o objetivo claro: Discutir os problemas de Manaus com a sociedade, a classe política e técnicos especializados para prover melhorias plausíveis e alcançáveis. Não podemos mais tocar o futuro da cidade sem planos que sejam possíveis de serem executados”, comentou Ricardo.

“Existem muitas coisas boas feitas na cidade ao longo dos anos, que devem ser otimizadas e continuadas, independente do término do mandato. Manaus está preparada para o futuro e agora apresenta uma excelente saúde fiscal. Isso concede um status de credibilidade e dá condições de pavimentar um futuro promissor à nossa cidade. “O ‘Pra Frente, Manaus’ é uma contribuição técnica para as eleições deste ano. Queremos reunir soluções viáveis, possíveis de executar, porque isso deve se antecipar a quaisquer decisões ou acordos políticos e partidários. Manaus precisa da união de todos e a participação dos vereadores é fundamental nesse processo”, explicou Nicolau, durante seu discurso na tribuna do plenário Adriano Jorge.

O deputado também é empresário e gestor na área da saúde, afirmou que deve aliar no projeto suas experiências pessoais nos setores público e privado na construção de planejamentos estratégicos. Entre as principais bandeiras levantadas pelo projeto de Nicolau, está a criação do primeiro Hospital Municipal de Manaus, da rede de CAIS (Centro de Atendimento Integral à Saúde) e da nova Maternidade Moura Tapajóz com 280 leitos, além da continuidade de políticas públicas da atual gestão municipal, como os Cime (Centro Integrado de Educação). “Por que a iniciativa privada pode planejar e ter metas e o poder público não pode? Este projeto é justamente para evitar que candidatos ganhem uma eleição sem planejar, sem discutir alternativas com a sociedade”, destacou o deputado.

Recepção positiva

Os vereadores da CMM expuseram seu apoio à medida apresentada por Ricardo Nicolau, demonstrando que a proposta possui pré-requisitos suficientes para ganhar força e avançar na Casa. Durante a cessão de tempo, Joelson Silva (PSDB), Cel. Gilvandro Mota (PTC), Dr. Ewerton Wanderley (PHS), Sassá da Construção Civil (PT), Amauri Colares (Republicanos), Bessa (Solidariedade), Isaac Tayah (PSDC), Hiram Nicolau (PSD), Marcel Alexandre (PHS) e Cláudio Proença (PR) se posicionaram favoravelmente à metodologia e diretrizes do projeto.

O presidente da Câmara, Joelson Silva (PSDB), reforçou a bagagem de conhecimentos do deputado e parabenizou o colega de poder pela iniciativa. “É muito bom receber alguém com um arcabouço de propostas e iniciativas tão favoráveis à cidade. Você e sua família, possuem muito conhecimento na área da Saúde e por meio de projeto desenvolvidos por vocês; se demonstra todo o carinho e amor pela cidade de Manaus. Aqui na CMM, nosso plano sempre será o plano do bem”, comentou Silva, Presidente da CMM.

O Vice-presidente da CMM, vereador Hiram Nicolau (PSD), que também é irmão de Ricardo, reforçou de maneira positiva a aproximação das casas legislativas. “Fico feliz que a CMM tenha se aberto ao diálogo para um projeto tão importante como este. E gostaria que a Aleam também recebesse os vereadores, para ampliar esse debate sobre o futuro da cidade. Pois o cidadão que sofre, nos procura primeiro; e mediar esta demanda até os deputados, vai reforçar a ideia de avanço em Manaus. O programa, como seu nome já diz, prevê que o avanço da capital, dentro de um plano. O próximo prefeito tem que saber o que vai fazer”, reforçou Hiram.