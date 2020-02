Prefeito reúne secretariado e cobra prazos de obras em Manaus

Manaus - Com uso da tecnologia, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, gerencia em tempo real o andamento das obras na capital. Parte das ações do programa "Cidade Inteligente", o prefeito controla, por meio do seu tablet, o cumprimento do cronograma e, para ajustar a evolução de algumas frentes, reuniu parte do secretariado com serviços em execução para cobrar prazos de entrega.

"Enquanto me recupero da cirurgia pesada que fiz no joelho direito, sigo firme no monitoramento das obras em execução. Não estou nas ruas, como gosto de fazer, mas pelo meu tablet acompanho toda a evolução do cronograma, que deve ser encerrado ainda este ano", destacou o prefeito, ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Arthur ressaltou que, quando tiver liberação médica, as visitas de acompanhamento continuarão, assim como as reuniões de ajustes técnicos com secretários e assessores. “Os secretários todos sabem que as obras têm que estar concluídas neste ano, neste governo. Não falta dinheiro, é medir e pagar, não tem erro", completou. Ainda segundo o prefeito, ele detectou atraso em algumas frentes e, prontamente, determinou que se siga o mesmo pique das obras que estão bem aprumadas. A partir da reunião, um novo ritmo de trabalho será adotado.

"Vamos 'arrancar' para realizar trabalhos plenos. E outras reuniões serão realizadas para verificar o cronograma e também para controle do dinheiro que é gasto. São obras importantes que devem ser bem concluídas, sendo úteis para a população manauara”, concluiu o prefeito.

