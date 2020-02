Fausto Jr. destaca crescimento econômico do AM acima da média nacional

Manaus - O crescimento econômico do Amazonas em 2019 superou as melhores expectativas dos economistas e fechou o ano em 4,6%. O ótimo desempenho garantiu ao Amazonas o primeiro lugar no ranking dos Estados que mais contribuíram com o crescimento do Brasil.

A contribuição do Amazonas, por meio do Polo Industrial de Manaus (PIM) e da Zona Franca de Manaus (ZFM), para o fortalecimento da economia do País foi elogiado nesta terça-feira (18) pelo deputado estadual Fausto Jr.

De acordo com o parlamentar, o crescimento do Amazonas ficou acima da média de outros Estados como São Paulo, que teve aumento de 2,7%, Santa Catarina, com 2,5% e Goiás, com 2,2%.

“Em 2019, o Amazonas foi a locomotiva que puxou a economia do Brasil. Servimos de impulso para vários Estados saírem da crise”, afirmou Fausto.

O deputado destacou o emprenho da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em apoiar as empresas instaladas no PIM e buscar mais investimentos do setor terciário para o Estado.

Fausto citou a luta da Suframa e dos deputados federais e estaduais do Amazonas em defesa da ZFM contra ataques de outras regiões do País. “A ganância dos empresários do Sul e Sudeste do Brasil insiste em tirar do Amazonas as empresas aqui instaladas”, afirmou.

O deputado defendeu a união entre empresários, políticos, governo e prefeituras do Amazonas para dar sustentação ao crescimento do Amazonas em 2020.

