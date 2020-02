Aleam realiza audiência para discutir preço de combustíveis no AM

Manaus - A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) realizou nesta quarta-feira 19, uma audiência pública para discutir com manifestantes, representantes de caminhoneiros, motoristas de aplicativo e sociedade civil a redução de preço dos combustíveis no Amazonas, através da redução do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

Durante a audiência, o deputado estadual Serafim Corrêa apresentou um levantamento, de sua autoria, que revelou que sem tributos, o preço da gasolina cairia de R$ 4,79 para R$ 2,68.

Segundo o parlamentar, somente os tributos cobrados pelos governos estaduais (29% de ICMS) e governo federal (15% de CID e o PIS/Cofins) representam 44% do valor final do litro da gasolina.

Ainda de acordo com o deputado, do valor médio da gasolina, que é de R$ 4,79, R$ 2,11 (44%) é resultado dos tributos que vão parar nos caixas dos estados e do governo federal. Sem tributos, o valor do litro seria R$ 2,68.

“Com tributos, o litro da gasolina custa R$ 4,79, se zerarmos os tributos estaduais e federais pagaríamos R$ 2,68. E se resolvessem reduzir pelo menos a metade desses tributos, que é 22%, a gasolina custaria R$ 3,73”, disse Serafim durante discurso.

O ICMS, lembra Serafim, é a principal receita dos Estados para a manutenção de serviços essenciais à população.

Deputado Estadual Serafim Corrêa | Foto: Divulgação

" “Se reduzir o ICMS a 0% e reduzir também os tributos federais você vai ter uma gasolina a R$ 2,68. Agora é bom dizer que o ICMS dos combustíveis equivale a 20% da arrecadação do ICMS do Amazonas, ou seja, a R$ 2 bilhões. Isso corresponde a 10% do orçamento do estado, então isso abriria um rombo no orçamento que prejudicaria a tudo e a todos”, " Serafim Corrêa, Deputado Estadual

Bolsonaro

No dia 5 deste mês, Bolsonaro, segundo Serafim, escolheu mais uma vez “jogar para a torcida” ao declarar que zera os impostos federais que compõem o preço da gasolina se os governadores fizerem o mesmo com o imposto estaduais que incide sobre o valor do combustível, o ICMS.

“Ocorre que PIS/Cofins e CIDE equivalem a R$ 47 bilhões em um orçamento de R$ 3,6 trilhões, portanto, isso é pouco mais que 0,1%, enquanto que aqui (no Amazonas) equivale a 10%. Creio que o presidente jogou para a galera. O que ele quer é encurralar os governadores. Essa condução pelo ódio, pela irracionalidade com que o presidente Bolsonaro está levando seu governo cria mais problemas do que nós já temos”, avaliou.

Governo do Amazonas

Para Serafim, o governo do Amazonas precisa abrir uma fonte de diálogo com a categoria dos caminhoneiros.





* Com informações da assessoria do deputado Serafim Corrêa