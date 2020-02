PSC investe na formação política durante encontro neste sábado (29)

Manaus- Preparar os pré-candidatos para as eleições municipais deste ano é um dos compromissos da direção estadual do Partido Social Cristão (PSC) no Amazonas. Em razão disso, neste sábado (29), será realizada a segunda edição do Café com os Presidentes, na sede do partido, em Manaus, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

“Até junho, pretendemos manter esses encontros, no último sábado de cada mês, para passarmos orientações aos nossos filiados e filiadas. Montamos uma equipe de Formação Política extremamente comprometida, que ficará encarregada de orientá-los sobre prazos, condutas lícitas e parte contábil”, declarou o presidente estadual do PSC no Amazonas, Miltinho Castro.

Neste sábado (29), a programação terá início às 8h. Logo após o café da manhã que será oferecido no local, ocorrerá a apresentação da equipe de Formação Política, seguida das palestras ministradas pelos profissionais.

Os contadores Moisés Corrêa e Ary Vasconcelos irão esclarecer dúvidas sobre prestação de contas. Já o advogado do partido, Lucas Macedo, irá falar sobre escolha e registro de candidaturas. Raimundo Rodrigues dos Santos Filho, conhecido como “Professor Raimundinho”, ficará encarregado de abordar as condutas lícitas e ilícitas dos candidatos.

“Queremos que os nossos candidatos logrem êxito nas eleições. Por conta disso, nos colocamos à disposição para ajudar no que for preciso. O PSC tem crescido bastante no Amazonas nos últimos meses e isso tem nos motivado ainda mais”, argumentou o secretário-geral do partido no Estado, Rodrigo Lima.

