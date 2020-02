Eleições 2020: PSC-AM inova com formação política voltada aos filiados

| Foto: Divulgação/Assessoria

Manaus - Transformar filiados em militantes e fortalecer o partido em todo o Estado para as eleições municipais deste ano são, sem sombra de dúvidas, algumas das principais metas a serem conquistadas pela direção estadual do Partido Social Cristão (PSC) no Amazonas, segundo o presidente da legenda no Estado, Miltinho Castro.

A declaração ocorreu na manhã deste sábado (29), durante a segunda edição do Café com os Presidentes, na sede do partido, em Manaus. Na ocasião, Castro apresentou aos filiados a Comissão de Formação Política do partido, constituída de profissionais de áreas distintas, que ficarão encarregados de esclarecer dúvidas dos pré-candidatos sobre a campanha política.

Comissão de Formação Política | Foto: Divulgação/Assessoria

“Queremos que essas pessoas conheçam o partido, acreditem nas ideias que defendemos, no nosso potencial e que podemos ser um partido diferente. Esses militantes vão ser a nossa força para que possamos ter um bom desenvolvimento nas campanhas, qualquer que seja ela, tanto de 2020, como de 2022”, declarou Miltinho.

Como parte da programação da segunda edição do Café com os Presidentes, aconteceram palestras com temas importantes, como condutas lícitas e ilícitas, registro de candidaturas e prestação de contas, ministradas, respectivamente, pelo cientista social Raimundo Rodrigues dos Santos Filho, conhecido como “Professor Raimundinho”, especialista em Pesquisas Sociais; pelo advogado do partido Lucas Macedo e pelos contadores Moisés Corrêa, Ary Vasconcelos e Thiago de Brito.

Afonso Bindá (à esquerda) e Rosa Camarão (à direita) | Foto: Divulgação/Assessoria

Para o radialista Afonso Bindá, presidente do Diretório do PSC em Nhamundá, município distante 383 quilômetros em linha reta da capital, essa foi uma atitude louvável do dirigente do PSC no Estado.

“A legislação vai mudando e a cada eleição temos novas regras. Temos que estar atentos para não fazer bobagem. Como o acesso à Internet em algumas localidades ainda é bem precário, nos manter informados é muito importante. Parabenizo o presidente Miltinho pela iniciativa”, disse Bindá.

Rosa Camarão, que neste ano irá pleitear, pela primeira vez, cargo eletivo em uma Câmara Municipal no interior do Estado, também elogiou o suporte oferecido pelo partido. “Isso demonstra o cuidado que os representantes do PSC no Amazonas têm com os filiados. Isso me conquistou. Por isso, hoje, decidi me filiar ao PSC”, argumentou a dona de casa.

| Foto: Divulgação/Assessoria

Secretário-geral do partido no Estado, Rodrigo Lima informou que essas palestras deverão ser mantidas até junho. “Queremos que os nossos candidatos logrem êxito nas eleições. Por conta disso, nos colocamos à disposição para ajudar no que for preciso”, concluiu.

*Com informações da assessoria