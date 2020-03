Eduardo Braga apoia vetos de Bolsonaro aos bilhões do orçamento

Na queda de braço entre o Governo Federal e o Senado, a balança do MDB, liderado pelo senador amazonense Eduardo Braga, está pendendo a favor do presidente Jair Bolsonaro , contra a vontade do presidente da Casa, Davi Acolumbre (DEM-AP).

Braga deu uma demonstração de força ao convencer, na terça-feira (3), o MDB a apoiar os vetos presidenciais a um trecho da Lei Orçamentária de 2020 que tornava impositiva a liberação de cerca de R$ 31 bilhões em emendas apresentadas.

Orçamento no Congresso

O apoio aos vetos significa aproximação de Braga e seu partido do Palácio do Planalto e seu maior distanciamento de Alcolumbre em um momento em que este tenta, de todas as formas, reunir forças para a sua reeleição ao comando da Mesa Diretora do Senado no final deste ano.

Ao mesmo tempo, a evolução das relações de Braga com Jair Bolsonaro poderá render bons frutos ao Estado do Amazonas em um breve futuro.

Salário mínimo

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou, ontem, a votação de um projeto de lei de autoria do senador Eduardo Braga que cria uma política de valorização do salário mínimo.

Pelo PL do emedebista, o valor seria reajustado com base não apenas na inflação, mas também no crescimento do PIB per capita. O Palácio do Planalto vê risco na proposta por aumentar as despesas públicas.

PTB namora Saullo

Fonte do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) informou à coluna que o deputado estadual Saullo Viana está com um pé na legenda e que, inclusive, já se encontra ativo nas articulações em alguns municípios do Estado com vistas às eleições previstas para este ano.

Eleito pelo PPS no pleito eleitoral de 2018, Saullo se indispôs e rompeu com a legenda em 2019.

Mas, Saullo rechaçou a central de boatos, afirmando à coluna: “Não vou definir questão partidária agora porque não sou candidato a nenhum cargo em 2020”.

Monte Horebe

A desocupação do Monte Horebe pautou discursos de vários parlamentares ontem na Assembleia Legislativa.

Os deputados Alessandra Campêlo (MDB), Belarmino Lins (Progressistas), Cabo Maciel (PL) e Álvaro Campelo (Progressistas) saíram em defesa do Governo do Estado, enquanto Dermilson Chagas (sem partido) disparou ataques à operação coordenada pelo vice-governador Carlos Almeida.

“O processo de reintegração deveria ter sido feito pelos governos passados, mas ainda bem que o governo Wilson Lima/Carlos Almeida deu um basta numa situação que era insustentável, e o fizeram com equilíbrio, justiça e firmeza”, manifestou Belão.

Governo é culpado

Para o deputado Serafim Corrêa (PSB), ocupações irregulares, como a do Monte Horebe, precisam ser combatidas desde o início, o que geralmente acaba não ocorrendo.

De acordo com o líder socialista, o abandono de programas habitacionais, por parte do Governo Federal, contribuiu bastante para a intensificação das invasões no Estado nos últimos anos.

Alex na Aula Magna

A Escola de Administração Tributária (ESATA) inicia a programação de atividades para 2020 na quarta-feira (5), às 10h, com a “Aula Magna” a ser proferida pelo secretário de Fazenda do Amazonas, Alex Del Giglio.

Segundo a diretoria da ESATA, que tem à frente o auditor fiscal Ricardo Castro, o tema abordado pelo secretário de Fazenda será “A Conjuntura Econômica Atual do Estado”, cujo cenário atual apresenta um quadro de instabilidade face à crise mundial provocada pelo “Novo Coronavírus” e uma possível reforma tributária.

A Aula Magna, bem como a programação de eventos a serem realizados, têm como público alvo autoridades e servidores públicos, o empresariado, a comunidade universitária e demais segmentos da sociedade organizada.

O evento acontecerá no auditório Ângela Souza, 3° andar do edifício Hamilton Pereira da Silva, localizado na rua Franco de Sá n°430 – São Francisco.

Palestra de Velloso

O ministro Carlos Velloso Filho, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizará a palestra “Condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral”, na próxima sexta-feira (6), na Assembleia Legislativa, às 17h.

O evento será no auditório Senador João Bosco Ramos de Lima, localizado no complexo da Escola do Legislativo Senador José Lindoso.

Indignação por Jesus

Na onda de indignação do presidente Jair Bolsonaro e de várias lideranças católicas, os deputados João Luiz (Republicanos) e Felipe Souza (Patriota) lançaram virulentas críticas, na Aleam, ao enredo que a Escola Estação Primeira de Mangueira apresentou no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval 2020.

Os parlamentares classificaram de “blasfêmia” a forma como a Mangueira mostrou a nova versão de Jesus como índio, mulher e morador de rua.

Violência em Manaus

A Câmara Municipal de Manaus aprovou parecer favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) ao projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Serafim (PSB) que obriga prédios e condomínios residenciais a fixar placas e cartazes informando os números do disk denúncia em caso de violência contra mulheres, crianças e idosos na capital amazonense.

O PL segue para análise na Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Guerra ao monopólio

De acordo com o vereador Elissandro Bessa (Solidariedade), o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem/Inmetro) confirmou denúncia de sua autoria de que a empresa Inspenorte é a única autorizada pelo Detran a fazer a inspeção em veículos particulares, de aluguel e táxis, que utilizam o gás natural veicular (GNV) como combustível.

Para ele, “essa situação é monopólio e precisa ser investigada uma vez que há outras empresas que também realizam o serviço na capital”.

Serviço Militar

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve votar esta semana projeto de lei, de autoria da ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB), que determina a prestação do serviço militar para as mulheres a partir dos 18 anos de idade.

O relator do projeto, senador Esperidião Amin (PP-SC), emitiu parecer contrário à matéria.

Mirando a CMM

Por falar em Vanessa Grazziotin, fonte do PCdoB disse à coluna que o partido não descarta lançar a ex-senadora à disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Manaus nas eleições de 2020.

Os comunistas começam a perceber que a vaga da CMM será um objetivo mais fácil de ser alcançado caso não consigam emplacar um nome forte para a luta pela Prefeitura da capital.