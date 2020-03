PMs investigando crimes? Câmara discute o 'Ciclo Completo de Polícia'

Manaus - No Brasil, é comum o registro de vários tipos de crimes, de roubos a homicídios, de agressões a feminicídios, no Amazonas, especificamente, só nos últimos dois anos houve o aumento de mais de 200% em assassinatos de mulheres só pelo fato de serem mulheres. Na maioria, dos casos, o agressão mantinha algum tipo de relacionamento com a vítima. Mas o país está preparado [com pessoal] para todo o tipo de investigação? O juiz João Roth, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo avalia que não.

Para o magistrado, o Brasil está entre as piores posições do mundo em impunidade devido à ineficiência da investigação, que se deve ao monopólio de investigação. De acordo com Roth, o modelo nacional é ultrapassado.

Diante disso, está em debate, desde fevereiro deste ano, na Câmara dos Deputados, em Brasília, a ampliação da competência das polícias para investigação com o chamado "Ciclo Completo de Polícia".

"O ciclo completo existe em todo o mundo. O Brasil é exceção. Então, algo está muito errado, porque há décadas temos os piores índices de investigação", acredita Roth. "As 50 cidades mais violentas do mundo estão aqui. O Brasil concentra 11% dos homicídios dolosos no planeta, ao passo que a população brasileira corresponde a 2,7% da população do mundo", acrescente o magistrado.

No país, a Polícia Militar faz a prevenção ao crime e a Polícia Civil investiga. Apenas a Polícia Federal tem funções de polícia administrativa e investigativa, o que a doutrina chama de “polícia de ciclo completo”.

O deputado federal Delegado Pablo (PSL) opinou sobre o assunto em entrevista ao Portal Em Tempo, nesta quarta-feira (11). “O Ciclo Completo é uma tentativa de desburocratização da Segurança Pública a partir do compartilhamento das atribuições de investigação, apuração, prevenção e repressão de crimes entre os diversos cargos existentes nas polícias”.

Deputado Delegado Pablo (PSL) | Foto: Reprodução/Instagram

Logo, policiais militares poderiam ter a responsabilidade e autoridade para apurações criminais e que tipos de delitos foram cometidos. Entretanto, para o deputado, a ideia não chega a ser a melhor, pois alguns profissionais ainda carecem de estudos básicos para atuarem como investigadores, como exemplo a ciência do Direito, que auxilia para uma boa apuração da conduta penal de uma pessoa.

A maior preocupação, segundo o deputado, é a de injustiças que possam ser cometidas, tanto para os acusados quanto com a sociedade, pela falta de qualificação dos mesmos.

A sociedade espera uma polícia mais veloz e eficaz, mas, para o deputado, a divisão que existe hoje entre os cargos das forças armadas é a maneira mais eficiente com relação às investigações, pois, para ele, a Polícia Federal já realiza essa função com sucesso no Brasil.

A reportagem também procurou o deputado Capitão Alberto Neto, que figura na bancada amazonense na Câmara dos Deputados como parlamentar eleito com o apoio da Polícia Militar do Amazonas. Constantemente, o político torna público o interesse, nas redes sociais, em defender melhores condições trabalhistas e de reconhecimento aos profissionais que atuam na corporação, porém, no entanto, ele não respondeu às inúmeras tentativas de conversa do Portal Em Tempo sobre o assunto.

*Estagiária sob supervisão do editor Isac Sharlon