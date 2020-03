Conversas entre PL, PDT, PSDB e PSD agitam o jogo eleitoral em Manaus

A três meses das convenções partidárias, o ex-prefeito Alfredo Nascimento (PL) e o ex-deputado federal Hissa Abrahão (PDT) desenvolvem conversações que, segundo fontes, podem caminhar para a formação de uma aliança política com vistas ao processo eleitoral majoritário deste ano em Manaus.

Os dois aguardam a divulgação dos números de uma nova consulta popular para prosseguirem os entendimentos. Na recente pesquisa DMP/Rede Tiradentes, Alfredo obteve 4% das sondagens, enquanto Hissa apareceu com 1%.

Outras fontes apontam também a existência de diálogos entre lideranças do PSDB e do PSD, que já colocaram o deputado estadual Ricardo Nicolau nas ruas com o seu projeto “Pra Frente Manaus”. No início da noite de ontem, a coluna apurou que, entre os tucanos, há fortes bolsões que não simpatizam com os diálogos.

Almeida no PTB

Preocupada em frear análises e manifestações maldosas, a líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa, deputada Joana Darc (PL), disse, ontem que a adesão do vice-governador Carlos Almeida ao PTB “não tem nada a ver com as eleições municipais de Manaus”.

Almeida oficializará sua troca de legenda no dia 9 de abril, ou seja, cinco dias depois do fechamento da janela partidária. “Portanto, não haverá como ele se lançar candidato. Ele está honrando o seu compromisso com o cargo de vice-governador”, frisou Joana.



Saullo presidente



Da tribuna da Aleam, o deputado estadual Saullo Vianna confirmou sua entrada no PTB, após entendimentos com o presidente nacional da legenda trabalhista, o ex-deputado federal Roberto Jeferson.

Saullo assinou ficha, na tarde de segunda-feira (9), e foi logo ungido presidente municipal do partido.



Os deputados Belarmino Lins (Progressistas), Álvaro Campelo (Progressistas) e Cabo Maciel (PL) parabenizaram Saullo por seu ingresso no PTB.



“Charmoso, mas ridículo”A propósito da alta dívida de R$ 209,8 milhões de 32 prefeituras interioranas com a Amazonas Energia, o deputado Serafim Corrêa (PSB) desabafou com ironia, ontem, em discurso no Legislativo Estadual.

“Corremos o risco de ter que assistir à posse dos novos prefeitos, em primeiro de janeiro do ano que vem, com algumas prefeituras à luz de velas. Isso poderá até ser charmoso, mas ridículo”, criticou.



Progressistas/PSC



O Progressistas, dos irmãos deputados Átila Lins e Belarmino Lins, e o PSC, do governador Wilson Lima, marcharão juntos nas eleições majoritárias no Careiro da Várzea.

A chapa de candidatos já está definida: Kedson Araujo, filiado ao PP, encabeçará a chapa que terá na vice Eduardo Barbosa, pertencente ao PSC.



Democracia em Parintins



De acordo com Belarmino Lins, a participação do Progressistas no município de Parintins será a mais democrática possível. Sob a presidência do ex-prefeito e ex-deputado Enéas Gonçalves, o PP tem, na vereadora Vanessa Gonçalves, a sua referência na Câmara Municipal da Ilha do Boi Bumbá.

“Em Parintins, a performance do nosso partido está exclusivamente a cargo da vontade e das articulações do companheiro Enéas Gonçalves e da vereadora Vanessa. Eles sabem o que é melhor para os progressistas”, salientou Belão.



Nova Zona Franca torpedeada



A proposta do presidente Jair Bolsonaro de criar a Zona Franca da Ilha do Marajó está sendo torpedeada, não apenas pelos amazonenses, mas também por grupos poderosos do Sul e do Sudeste, inimigos declarados do modelo ZFM.

A Afrebras (Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil) disse que a criação de uma nova zona de incentivos fiscais no Norte do País seria um atestado de morte contra as empresas produtoras de refrigerantes situadas em outras regiões.



A pressão é dura sobre o Palácio do Planalto.



Código do Consumidor



Sob a presidência do deputado João Luiz (Republicanos), a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa (CDC/ALE) se mobiliza pela elaboração do Código de Defesa do Consumidor do Amazonas.

A ideia ganhou incondicional apoio do Ministério Público do Amazonas, que a considera fundamental na luta pelo respeito aos direitos do consumidor. “O Código será a segurança jurídica para a aplicação das leis que contemplam os direitos dos consumidores”, diz a promotora Sheyla Andrade.



Extinção de municípios

Estudo do Observatório de Informações Municipais (OIM) sobre possíveis desdobramentos da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 188/2019, em tramitação no Senado, concluiu que, se a proposta prevalecer, causará preocupante perda de arrecadação dos municípios que absorverem as demandas daqueles que, com menos de 5 mil habitantes, desaparecerem do mapa geográfico do País.

No Amazonas, Juruá será o único município fadado ao desaparecimento, caso a PEC seja aprovada no Congresso.



1,3 bi em multas



Números da AGU (Advocacia-Geral da União) estimam em R$ 1,3 bilhão o total de multas punindo crimes ambientais na Amazônia Legal.

Os maiores promotores de desmatamento, como destaca a AGU, são grileiros, pecuaristas e madeireiros que operam nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Amapá.



Policiais gestantes



Projeto de lei do deputado Cabo Maciel (PL), em tramitação na Assembleia Legislativa, cria condições especiais para Policiais Militares, Bombeiros Militares e Policiais Civis quando gestantes ou lactantes.

De acordo com a proposta, as profissionais poderão ser afastadas de atividades operacionais ou de trabalho em locais insalubres, enquanto durarem a gestação e a lactação. O afastamento durante o período de lactação não poderá exceder o prazo de seis meses.

Jogo em Itacoatiara



Novamente bem relacionado com o governador Wilson Lima, Cabo Maciel evita falar da possibilidade de disputar as eleições municipais em Itacoatiara, sua terra natal.

Entretanto, deputados amigos seus disseram à coluna que o parlamentar liberal está articulando, a todo vapor, sua pré-candidatura nos bastidores. “O segredo é a alma do negócio, tudo no momento certo”, comentou um parlamentar.



Bolsonaro

Hoje, questionado pelos jornalistas sobre se não confia na Justiça eleitoral, ele interrompeu a pergunta e afirmou: "Não é na Justiça, não deturpe as minhas palavras, não façam essa baixaria que a imprensa sempre faz comigo".

Instado a mostrar provas, ele saiu apressadamente do hotel sem apresentar nenhuma evidência do que disse.

Ainda em discurso aos apoiadores, na tarde de ontem, Bolsonaro retomou um tema que lhe era caro durante a campanha: a alteração da votação exclusivamente via urna eletrônica.