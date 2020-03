Crise do petróleo aponta queda de receita e atinge em cheio o Amazonas

Em tempos de crises e mais crises motivadas pela alta incidência do coronavírus, a queda de preços do petróleo deverá repercutir negativamente nas economias estaduais , sangrando os caixas dos estados brasileiros contemplados com royalties e participações especiais. O Amazonas é um dos estados na rota da crise.



De acordo com o titular da Sefaz, Alex Alex Del Giglio, o prejuízo do Amazonas com a queda de receitas e participações especiais pode alcançar R$ 300 milhões. No Rio Grande do Norte, a Secretaria de Tributação diz que os prejuízos chegaram R$ 180 milhões em 2019 e a situação pode ficar pior em 2020 se a crise petrolífera não for aplacada.

Xinaik vai recorrer

O advogado Luiz Eduardo Valois Coelho vai recorrer da decisão do colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE- AM) que reprovou, por unanimidade, as contas do ex-prefeito de Iranduba Xinaik Silva de Medeiros referentes ao exercício de 2015.

Segundo ele, Zinaik não tem condições de pagar, em 30 dias, R$ 6,7 milhões, como exige o tribunal. “As decisões do TCE são administrativas na medida em que ele não faz parte do Poder Judiciário. O ex-prefeito Xinaik não tem patrimônio para pagar o TCE em 30 dias, ele não tem patrimônio algum”, diz o advogado.

“Perseguição política”

Em áudio, Luiz Valois assegura que o ex-prefeito Xinaik foi vítima de “perseguição política” por parte dos seus adversários em Iranduba, que teriam organizado uma trama para tirá-lo de qualquer maneira do mandato.

“Tudo não passou de perseguição política, muitas irregularidades não partiram dele, não tiveram autorização dele, Xinaik nunca desviou um centavo do município, não tem um imóvel no nome dele”, destaca Valois, dizendo, inclusive, que hoje o ex-chefe executivo mora de favor na residência da sogra.

“No âmbito da Operação Cauxí, levaram da casa o salário dele. No tempo que ele passou preso, até eu conseguir soltá-lo em dezembro de 2016, com a mulher dele passando necessidade, até hoje não devolveram o salário dele que era de 13 mil e 500 reais, até hoje não devolveram o salário”, desabafa o causídico.

Agenda de Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, amanhece em Manaus nesta quinta-feira. Ele participa de cerimônia que celebrará a inauguração e entrega da primeira fase de construção de novos prédios fabris da fábrica de Motocicletas da Honda.

À tarde, tem encontro com o governador Wilson Lima, a bancada federal do Amazonas e lideranças empresariais, incluindo o titular da Suframa, coronel Alfredo Menezes. A pauta: o drama da Zona Franca de Manaus na reforma tributária.

Deputados desancam a MAP

Desde que foi comprada pela empresa Passaredo, a MAP Linhas Aéreas praticamente abandonou as suas operações no Amazonas, conforme denúncias de parlamentares do Estado na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Ontem, em discurso na Aleam, a deputada Alessandra Campêlo (MDB) criticou a empresa por ser negligente em relação a sua programação de voos, afetando a atividade comercial e uma série de outros serviços no interior.

“Apagão abusivo”

No Congresso Nacional, a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, presidida pelo deputado federal Átila Lins (Progressistas), já pressionou a MAP por meio de uma audiência pública proposta pelo deputado Marcelo Ramos (PL) ocorrida em fins de 2019.

Entretanto, a audiência, que contou com a participação de autoridades da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), não resolveu nada, agravando o drama de 500 mil pessoas usuárias das linhas da MAP. O “apagão abusivo” continua.

PTB quer crescer

Sob o comando do vice-governador Carlos Almeida a partir de abril, o PTB poderá se transformar numa legenda forte para a disputa municipal deste ano.

Seu mais novo filiado é o advogado Rodrigo Ramos, que deixou as fileiras do PL do irmão deputado federal Marcelo Ramos. Rodrigo será candidato a uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus.

No banco dos réus

Os vereadores Edson Bentes de Castro (sargento Bentes Papinha), Fred Mota, Claudiomar Proença de Souza e Mirtes Sales serão julgados pelo TRE-AM nesta quinta-feira (12) sob a suspeita de fraude eleitoral nas eleições de 2016. Não respeitaram a legislação que exige um percentual de candidatas femininas.

O julgamento de hoje também envolve a deputada estadual Joana D’arc, vereadora na época.

Autistas

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de Lei do deputado Adjuto Afonso (PDT), que determina o Cadastro Estadual da Pessoa com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) para coletar, processar e sistematizar informações de bases de dados e integrá-las ao sistema de informação dos órgãos estaduais.

O Projeto tem por objetivo melhorar o atendimento às pessoas com TEA, especialmente nas áreas da educação, assistência social e saúde.

“É dever do Poder Público proteger as desigualdades e minorias em defesa da dignidade humana. Eu acredito estar contribuindo para uma sociedade mais solidária, mais igualitária e com oportunidade para todos”, afirma o parlamentar.

Prefeito no Democratas

Com as bênçãos do prefeito de Salvador, ACM Neto, que abonou a ficha, o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, é o mais novo filiado do DEM no Amazonas.

Além de ACM, os presidentes da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, prestigiaram a solenidade de filiação do prefeito que disputará a reeleição em Eirunepé.

Negão sem pensão

A exemplo do ocorrido a José Melo, o ex-governador Amazonino Mendes ficou sem sua pensão especial de R$ 35,4 mil que era bancada pelo erário do Estado.

A canetada foi do juiz Cezar Luiz Bandiera, da 5ª Vara da Fazenda Pública.

Petista elogia Arthur

O vereador Sassá da Construção Civil (PT) rasgou elogios à autorização, por parte da CMM, para que o prefeito Arthur Neto (PSDB) realize empréstimo de até R$ 300 milhões para a continuação das obras do programa Requalifica Manaus III.

"Se fosse uma obra sem cabimento, não teria o meu apoio. O que me deixa feliz é saber que isso vai gerar postos de trabalho para a construção civil, comércio e indústria”, assinalou o petista, festejando o empréstimo que vai ajudar a PMM a tirar nove mil do desemprego em Manaus.