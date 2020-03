‘A DPE é uma agente de transformação pública’, diz Ricardo Paiva

O Defensor também mencionou os novos desafios para dar continuidade aos trabalhos dos últimos quatro anos | Foto: WebTV Em Tempo - Brayan Riker

Manaus - Em entrevista à WEBTV EM TEMPO , o defensor público geral do Estado, Ricardo Paiva, recém empossado na Defensoria Pública do Estado (DPE), contou à jornalista Linda Almeida os desafios frente ao novo cargo. Além do interesse de criar um setor de Ciência de Dados (Data Science), para que a Defensoria ajude na proposição de políticas do Amazonas.

O Defensor também mencionou os novos desafios para dar continuidade aos trabalhos dos últimos quatro anos. Paiva, antes de assumir a função, atuava como diretor de Planejamento da DPE-AM.

Ele trabalha na defensoria desde 2002, quando ingressou como estagiário, passou ser assessor jurídico no cargo de provimento em comissão, antes de ser empossado defensor público em 2005.

Assista a entrevista completa: